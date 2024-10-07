Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Gabriel Paulista’nın tedavisine başlandı

Beşiktaş, Gaziantep FK maçında sakatlanan Paulista'nın sol uyluk üst arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Gabriel Paulista (AA)

GERİLME VE KISMİ YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Gaziantep FK ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Gabriel Paulista'nın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol uyluk üst arka adalesi (biceps femoris) gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Gabriel Paulista'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.