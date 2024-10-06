Omar Marmoush durdurulamıyor! Frankfurt Bayern Münih 3-3 MAÇ SONUCU

Omar Marmoush Bayern'e gol attı. [AFP]

Maçta ilk gol Bavyera ekibinden geldi. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Min-Jae Kim, 15'te takımını öne geçirdi. 7 dakika sonra Omar Marmoush skoru dengeledi. Hugo Ekitike 35'te ev sahibine üstünlüğü getirdi. Ancak Bayern 38'de Dayot Upamecano ile bir gol dah attı ve ilk devre 2-2 sona serdi.

53'te yeni transfer Michael Olise, takımının bir kez daha öne geçtiği gole imza attı ama Omar Marmoush uzatmada skoru 3-3 olarak tayin etti.