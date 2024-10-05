İstanbul’da sessiz randevu! Kasımpaşa ile Bodrum FK 0-0 berabere kaldı

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Geçen hafta Galatasaray karşısında 3-0 geriye düşmesine rağmen skoru 3-3'e getiren ve Rams Park'tan puanla ayrılan Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında Bodrum FK ile kozlarını paylaştı. Mücadelede iki takım da skoru değiştiremeyince maç 0-0 sona erdi. ve taraflar birer puanla sahadan ayrıldı. Konuk takımda Taulant Seferi, 45'inci dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Kasımpaşa ile Bodrum FK golsüz berabere kaldı. [AA] MAÇTAN DAKİKALAR 12. dakikada Hajradinovic, ceza yayı dışından şutunu çekti, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı. 34. dakikada Kasımpaşa'nın golü VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Hajradinovic'in kendi yarı sahasında savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Fall, kalecinin ceza sahasını terk ettiğini görünce rakibinden sıyrılıp topu uzak mesafeden ağlara gönderdi. VAR incelemesinde pozisyonun öncesinde faul olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi. 45. dakikada Bodrum FK oyuncusu Seferi, gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.