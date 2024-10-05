Şenol Güneş’ten sitem: Maçın hakkı belki beraberlik ama bize yetmiyor

Trabzonspor bu sezon 4. deplasmanından da beraberlikle döndü. [İHA]

"MAÇIN HAKKI BERABERLİK AMA BİZE YETMİYOR"

Güneş, "Eksiklikle alakası yok, her oyuncu kendi kapasitesinde oynamalı. Oyuna başlarken dengeliydik, hücumda bir taç pozisyonu bıraktık, döndü, gol oldu. Toparladık ama oyunu tamamen kontrol altına almadık. Oyuna baktığınızda dağılmış, çıkarken top kayıpları fazlaydı. Tam tersini düşünmüştük. Bugün kazanmak için geldiğimiz bir maçta, beklentimiz öyleydi ama maalesef son pozisyonda gol olsa mağlup da olabilirdik. İki takım da pozisyon buldu. Maçın hakkı belki beraberlik ama bize yetmiyor. Galibiyetlere ihtiyacımız var. Daha iyi duruma gelmek istiyorduk ama bunu yapamadık." ifadelerini kullandı.