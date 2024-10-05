Avrupa Ligi ateşten gömlek! Beşiktaş’ı bekleyen tehlike

Siyah beyazlıların tek golünü en çok eleştirilen isimlerin başıda gelen Arthur Masuaku kaydetti.

İlk karşılaşmada Ajax'a konuk olan Kartal, 4-0'lık yenilgi aldıktan sonra evinde de Frankfurt'a 3-1 mağlup oldu.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi 'nde üst turları hedefleyen Beşiktaş , ilk iki maçında puan almayı başaramadı.

Rafa Silva Frankfurt maçında skor katkısı yapamadı. [AA]

BİR SONRAKİ RAKİP LYON!

Şu ana kadar puan almayı başaramayan Beşiktaş'ı 3. haftada çok zor bir deplasman bekliyor.

Giovanni van Bronckhorst ve öğrencileri Fransa'da Olympique Lyon'a konuk olacak.

Fransız temsilcisi her ne kadar Ligue 1'e iyi bir başlangıç yapmasa da Avrupa Ligi'ndeki iki maçını kazanmayı başardı.

Siyah beyazlılar eğer bu maçtan da puansız ayrılırsa işler oldukça zorlaşabilir.