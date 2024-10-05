Avrupa Ligi ateşten gömlek! Beşiktaş’ı bekleyen tehlike

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde üst turları hedefleyen Beşiktaş, ilk iki maçında puan almayı başaramadı.
İlk karşılaşmada Ajax'a konuk olan Kartal, 4-0'lık yenilgi aldıktan sonra evinde de Frankfurt'a 3-1 mağlup oldu.
Siyah beyazlıların tek golünü en çok eleştirilen isimlerin başıda gelen Arthur Masuaku kaydetti.
Rafa Silva Frankfurt maçında skor katkısı yapamadı. [AA]
BİR SONRAKİ RAKİP LYON!
Şu ana kadar puan almayı başaramayan Beşiktaş'ı 3. haftada çok zor bir deplasman bekliyor.
Giovanni van Bronckhorst ve öğrencileri Fransa'da Olympique Lyon'a konuk olacak.
Fransız temsilcisi her ne kadar Ligue 1'e iyi bir başlangıç yapmasa da Avrupa Ligi'ndeki iki maçını kazanmayı başardı.
Siyah beyazlılar eğer bu maçtan da puansız ayrılırsa işler oldukça zorlaşabilir.
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki tek golünü Arthur Masuaku kaydetti. [İHA]
ARALIK'TA NORVEÇ DEPLASMANI
Lyon karşılaşması sonrasında iki maçına evinde çıkacak olan Beşiktai, TÜPRAŞ Stadyumu'nda Malmö ve Maccabi Tel Aviv'i ağırlayacak. Hata yapmazsa 6 puanla son 3 haftaya girecek.
Ancak yine zorlu rakipler karşısına çıkacak. Aralık ayında Norveç soğuğunda Bodo/Glimt ile kozlarını paylaşacak Kartal, evindeki son maçında Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Son haftada ise Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kaldığı Twente'ye konuk olacak.
UEFA AVRUPA LİGİ'NİN YENİ FORMATI
Format değişikliğine gidilen organizasyonda 36 takım mücadele edecek ve 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.