Kayseri duvarı! Başakşehir Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 8'inci haftasında Kayserispor ile karşılaşan Başakşehir, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

32'inci dakikada Carlos Mane ile 1-0 öne geçen sarı kırmızılılara 53'te Krzysztof Piatek cevap verdi ve mücadele bu skorla sona erdi.