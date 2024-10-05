Kayseri duvarı! Başakşehir Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 8'inci haftasında Kayserispor ile karşılaşan Başakşehir, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
32'inci dakikada Carlos Mane ile 1-0 öne geçen sarı kırmızılılara 53'te Krzysztof Piatek cevap verdi ve mücadele bu skorla sona erdi.
Süper Lig'in 8'inci haftasında Kayserispor ile karşılaşan Başakşehir, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
32'inci dakikada Carlos Mane ile 1-0 öne geçen sarı kırmızılılara 53'te Krzysztof Piatek cevap verdi ve mücadele bu skorla sona erdi.
Karşılaşmada alınan sonuçla birlikte Başakşehir puanını 14'e, Kayserispor ise 4'e yükseltti.
Turuncu lacivertliler milli ara sonrası Trabzonspor deplasmanına gidecek. İç Anadolu temsilcisi ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.