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Kayseri duvarı! Başakşehir Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında Kayserispor ile karşılaşan Başakşehir, 1-0 geriye düştüğü maçta sahadan 1-1'lik sonuçla ayrıldı. Turuncu lacivertliler 1 puanla haftayı kapatırken konuk takım ise aldığı beraberlik sonrası sevindi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :05 Ekim 2024 , 21:25 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 21:25
Kayseri duvarı! Başakşehir Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı

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Süper Lig'in 8'inci haftasında Kayserispor ile karşılaşan Başakşehir, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

32'inci dakikada Carlos Mane ile 1-0 öne geçen sarı kırmızılılara 53'te Krzysztof Piatek cevap verdi ve mücadele bu skorla sona erdi.

Krzysztof Piatek'in golü Başakşehir'e yetmedi. [İHA]Krzysztof Piatek'in golü Başakşehir'e yetmedi. [İHA]

Karşılaşmada alınan sonuçla birlikte Başakşehir puanını 14'e, Kayserispor ise 4'e yükseltti.

Turuncu lacivertliler milli ara sonrası Trabzonspor deplasmanına gidecek. İç Anadolu temsilcisi ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

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