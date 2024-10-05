Londra’da coşkulu zafer! Arsenal Southampton 3-1 MAÇ SONUCU

Arsenal, Premier Lig'deki 7'inci hafta maçında Southampton ile karşılaştı. Emirates Stadı'nda oynanan mücadeleyi Topçular 3-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
Arsenal, Premier Lig'deki 7'inci hafta maçında Southampton ile karşılaştı. Emirates Stadı'nda oynanan mücadeleyi Topçular 3-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
Karşılaşmada ilk gol 0-0 biten ilk yarı sonrası 55. dakikada Cemron Archer ile konuk takımdan geldi. Arsenal ise 3 dakika sonra Kai Havertz'in golüyle eşitliği sağladı.
Londra temsilcisi Gabriel Martinelli ile evinde öne geçmeyi başardı. 88'de ise Bukayo Saka son sözü söyleyerek skoru 3-1 tayin etti.
Saka aynı zamanda 2 de asist yaptı.
Arsenal 3-1'lik zafer sonrasında puanını 17'ye çıkardı. Topçular, 18 puanlı lider Liverpool'u takibini sürdürdü. Southampton ise 1 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Arsenal, Bournemouth'a konuk olacak. Southampton ise Leicester'ı ağırlayacak.