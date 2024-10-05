Londra’da coşkulu zafer! Arsenal Southampton 3-1 MAÇ SONUCU

Arsenal , Premier Lig 'deki 7'inci hafta maçında Southampton ile karşılaştı. Emirates Stadı'nda oynanan mücadeleyi Topçular 3-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Bukayo Saka 2 gol ve 1 asistle maçın adamı oldu. [REUTERS]

Karşılaşmada ilk gol 0-0 biten ilk yarı sonrası 55. dakikada Cemron Archer ile konuk takımdan geldi. Arsenal ise 3 dakika sonra Kai Havertz'in golüyle eşitliği sağladı.

Londra temsilcisi Gabriel Martinelli ile evinde öne geçmeyi başardı. 88'de ise Bukayo Saka son sözü söyleyerek skoru 3-1 tayin etti.

Saka aynı zamanda 2 de asist yaptı.