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Londra'da coşkulu zafer! Arsenal Southampton 3-1 MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 7'inci haftasında Southampton'ı ağırlayan Arsenal, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve zirve yürüyüşünü sürdürdü. Topçular puanını 17'ye yükseltti.

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Giriş Tarihi :05 Ekim 2024 , 22:02 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 22:02
Londra’da coşkulu zafer! Arsenal Southampton 3-1 MAÇ SONUCU

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Arsenal, Premier Lig'deki 7'inci hafta maçında Southampton ile karşılaştı. Emirates Stadı'nda oynanan mücadeleyi Topçular 3-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Bukayo Saka 2 gol ve 1 asistle maçın adamı oldu. [REUTERS]Bukayo Saka 2 gol ve 1 asistle maçın adamı oldu. [REUTERS]

Karşılaşmada ilk gol 0-0 biten ilk yarı sonrası 55. dakikada Cemron Archer ile konuk takımdan geldi. Arsenal ise 3 dakika sonra Kai Havertz'in golüyle eşitliği sağladı.

Londra temsilcisi Gabriel Martinelli ile evinde öne geçmeyi başardı. 88'de ise Bukayo Saka son sözü söyleyerek skoru 3-1 tayin etti.

Saka aynı zamanda 2 de asist yaptı.

Arsenal milli ara sonrası Bournemouth'a konuk olacak. [REUTERS]Arsenal milli ara sonrası Bournemouth'a konuk olacak. [REUTERS]

Arsenal 3-1'lik zafer sonrasında puanını 17'ye çıkardı. Topçular, 18 puanlı lider Liverpool'u takibini sürdürdü. Southampton ise 1 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Arsenal, Bournemouth'a konuk olacak. Southampton ise Leicester'ı ağırlayacak.

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