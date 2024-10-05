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İzmir'de gol yağmuru! Göztepe Sivasspor'u uzatmada 3-2 yendi

Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında Sivasspor'u ağırlayan Göztepe, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada skorun 2-2 gelmesine engel olamazken uzatmada bulduğu golle sahadan 3 puanla ayrıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :05 Ekim 2024 , 18:20 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 18:20
İzmir’de gol yağmuru! Göztepe Sivasspor’u uzatmada 3-2 yendi

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Bu sezon ilk yenilgisini geçen hafta Samsunspor'dan alan Göztepe, Sivasspor ile Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaştı.

İzmir temsilcisi, 2-0 öne geçmesine rağmen Yiğidolar skoru 2-2'ye getirdi. Ancak uzatma dakikalarında İzmir ekibi tekrar üstünlük golünü buldu ve sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Sarı kırmızılıların gollerini Romulo, Solet ve Fofana kaydederken Uğur ve Menig'in sayıları kırmızı beyazlılara yetmedi.

Göztepe bu sezon 3'üncü galibiyetini aldı. [AA]Göztepe bu sezon 3'üncü galibiyetini aldı. [AA]

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Nazım'ın taç atışında ceza sahası sağ tarafında önce Juan, ardından Solet'in kafa vuruşunda top arka direğe açıldı. Romulo savunmanın arasından kafa topuna yükselerek topu sol direk dibinden ağlara gönderdi: 1-0.

10. dakikada Göztepe'de sağ tarafta topla buluşan Tijanic, Solet'e pasını verdi. Solet, rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi ve sol ayağı ile yaptığı vuruşunda kalecinin müdahalesine rağmen top direk dibinden ağlara gitti. 2-0.

27. dakikada Sivasspor'da sağ kanatta Murat topu kontrol etti ve ceza sahası yayı sağ tarafına pasını aktardı. Rodrigues'in üzerinden atladığı topu tamamlayan Moutoussamy'nin vuruşunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

31. dakikada Sivasspor'da rakip yarı alanın ortalarından kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Pritchard'ın doğrudan kaleye vuruşunda kaleci Lis son anda topu kornere çeldi.

45+4. dakikada Sivasspor'da sağ kanatta Rodrigues ile Pritchard verkaç yaparak rakiplerinden sıyrıldılar. Son olarak ceza sahası sağında top ile buluşan Rodrigues, Helton'dan sıyrılamadı ve top kaleci Lis'te kaldı.

Karşılaşmanın 55. dakikasında Sivasspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Pritchard'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkteki Uğur Çiftçi'nin şutunda top ağlara gitti: 1-2.

57. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Hızlı gelişen Sivasspor atağında Pritchard'ın pasıyla topla buluşan Menig ceza sahasına girmeden attığı şutta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2.

90+4. dakikada Göztepe bir kez daha öne geçti. Ani gelişen Göztepe atağında Romulo'nun pasıyla topa hareketlenen Fofana ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-2.

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