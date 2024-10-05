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Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Yıldız oyuncu için açıklama yapıldı

Frankfurt'a 3-1 yenilen Beşiktaş'ta bir sakatlık daha yaşandı. Siyah beyazlı ekip, yıldız futbolcusu için tedavinin başladığını duyurarak yırtık tespit edildiğini açıkladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :05 Ekim 2024 , 16:15 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 16:34
Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Yıldız oyuncu için açıklama yapıldı

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Beşiktaş'ta Mert Günok'un ardından Ersin Destanoğlu da sakatlandı. Ağrıları nedeniyle Frankurt maçında oynamayan file bekçisinin yerine kaleye geçen genç eldivende yırtık tespit edildi.

Ersin Destanoğlu Frankfurt maçında 3 gol yemişti. [AA]Ersin Destanoğlu Frankfurt maçında 3 gol yemişti. [AA]

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Futbol A Takımımızın Eintracht Frankfurt ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Ersin Destanoğlu'nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir.

Ersin Destanoğlu'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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