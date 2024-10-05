Arda’lı Real’den net galibiyet! Real Madrid Villarreal 2-0 MAÇ SONUCU

Real Madrid, La Liga'nın 9'uncu haftasında karşılaştığı Villarreal'i 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Mücadelede milli futbolcu Arda Güler, 79'uncu dakikada Vinicius Junior'un yerine oyuna girdi.
Real Madrid, La Liga'nın 9'uncu haftasında karşılaştığı Villarreal'i 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Mücadelede milli futbolcu Arda Güler, 79'uncu dakikada Vinicius Junior'un yerine oyuna girdi.
Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında Federico Valverde, Luka Modric'in asisti sonrasında perdeyi açtı. İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci devrede ise İspanyol yıldız bu kez asist yapan isim oldu ve Vinicius Junior farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda skor değilmedi ve başkent temsilcisi sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Real Madrid bu skorla puanını 18'e yükseltirken Villarreal 17'de kaldı.