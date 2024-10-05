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Arda'lı Real'den net galibiyet! Real Madrid Villarreal 2-0 MAÇ SONUCU

La Liga'nın 9'uncu haftasında Villarreal'i evinde ağırlayan Real Madrid, iki devrede de attığı gollerle rakibini 2-0 yendi ve 3 puanla sahadan ayrıldı. Bu sonuçla eflatun beyazlılar Barcelona'yı takibini sürdürdü.

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Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 00:00 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 00:00
Arda’lı Real’den net galibiyet! Real Madrid Villarreal 2-0 MAÇ SONUCU

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Real Madrid, La Liga'nın 9'uncu haftasında karşılaştığı Villarreal'i 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Mücadelede milli futbolcu Arda Güler, 79'uncu dakikada Vinicius Junior'un yerine oyuna girdi.

Vinicius Junior sakatlanarak oyundan çıktı. [REUTERS]Vinicius Junior sakatlanarak oyundan çıktı. [REUTERS]

Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında Federico Valverde, Luka Modric'in asisti sonrasında perdeyi açtı. İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci devrede ise İspanyol yıldız bu kez asist yapan isim oldu ve Vinicius Junior farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda skor değilmedi ve başkent temsilcisi sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Federico Valverde Villarreal maçını 1 gol ve 1 asistle tamamladı. [AA]Federico Valverde Villarreal maçını 1 gol ve 1 asistle tamamladı. [AA]

Real Madrid bu skorla puanını 18'e yükseltirken Villarreal 17'de kaldı.

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