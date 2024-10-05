Etihad’da zafer City’nin! Manchester City Fulham 3-2 MAÇ SONUCU

Manchester City , Premier Lig'in 7'inci haftasında Fulham 'ı ağırladı. Etihad Stadyumu'nda oyanan mücadeleyi ev sahibi 3-2 kazandı ve yoluna kayıpsız devam etti.

Manchester City şampiyonluk yarışında kayıp yaşamadı. [EPA]

Karşılaşmada konuk takım Andreas Pereira'nın golü ile 26'ıncı dakikada 1-0 öne geçti. Mateo Kovacevic 6 dakika sonra skoru eşitledi. 47'de ise takımını öne geçirdi. 82'de Jeremy Doku farkı ikiye çıkardı. 88'de Rodirgo Muniz'in golü Fulham'a yaramadı ve maç 3-2 sona erdi.