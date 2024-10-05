SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Etihad'da zafer City'nin! Manchester City Fulham 3-2 MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 7'inci haftasında Manchester City, evinde ağırladığı Fulham'ı geriye düşmesine rağmen 3-2 yenerek 3 puanla sahadan ayrıldı. Maviler bu sonuçla Liverpool'u takibini sürdürdü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Ekim 2024 , 23:24 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 23:24
Etihad’da zafer City’nin! Manchester City Fulham 3-2 MAÇ SONUCU

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Manchester City, Premier Lig'in 7'inci haftasında Fulham'ı ağırladı. Etihad Stadyumu'nda oyanan mücadeleyi ev sahibi 3-2 kazandı ve yoluna kayıpsız devam etti.

Manchester City şampiyonluk yarışında kayıp yaşamadı. [EPA]Manchester City şampiyonluk yarışında kayıp yaşamadı. [EPA]

Karşılaşmada konuk takım Andreas Pereira'nın golü ile 26'ıncı dakikada 1-0 öne geçti. Mateo Kovacevic 6 dakika sonra skoru eşitledi. 47'de ise takımını öne geçirdi. 82'de Jeremy Doku farkı ikiye çıkardı. 88'de Rodirgo Muniz'in golü Fulham'a yaramadı ve maç 3-2 sona erdi.

Mateo Kovacic attığı 2 golle Manchester City'e galibiyeti getirdi. [AFP]Mateo Kovacic attığı 2 golle Manchester City'e galibiyeti getirdi. [AFP]

Bu sonuçla Manchester City puanını 17'ye yükseltirken Fulham 11'de kaldı.

SON DAKİKA