Etihad’da zafer City’nin! Manchester City Fulham 3-2 MAÇ SONUCU

Manchester City, Premier Lig'in 7'inci haftasında Fulham'ı ağırladı. Etihad Stadyumu'nda oyanan mücadeleyi ev sahibi 3-2 kazandı ve yoluna kayıpsız devam etti.
Manchester City, Premier Lig'in 7'inci haftasında Fulham'ı ağırladı. Etihad Stadyumu'nda oyanan mücadeleyi ev sahibi 3-2 kazandı ve yoluna kayıpsız devam etti.
Karşılaşmada konuk takım Andreas Pereira'nın golü ile 26'ıncı dakikada 1-0 öne geçti. Mateo Kovacevic 6 dakika sonra skoru eşitledi. 47'de ise takımını öne geçirdi. 82'de Jeremy Doku farkı ikiye çıkardı. 88'de Rodirgo Muniz'in golü Fulham'a yaramadı ve maç 3-2 sona erdi.
Bu sonuçla Manchester City puanını 17'ye yükseltirken Fulham 11'de kaldı.