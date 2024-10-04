A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!

UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Karadağ ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Zorlu maçlar öncesi teknik direktör Vincenzo Montella aday kadroyu da belirledi. Buna göre milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Atakan Karazor da kadroya dahil edildi.

Milli takımın aday kadrosu şu isimlerden oluşuyor;