A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!

UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Karadağ ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek.
Zorlu maçlar öncesi teknik direktör Vincenzo Montella aday kadroyu da belirledi. Buna göre milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Atakan Karazor da kadroya dahil edildi.
Milli takımın aday kadrosu şu isimlerden oluşuyor;
Kaleci : Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Muhammed Şengezer.
Defans : Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik.
Orta saha : Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü.
Forvet : Ahmed Kutucu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün.