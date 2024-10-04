Serhat Akın hasta yatağından paylaştı! Kumar borcu iddialarına sert tepki gösterdi

İstanbul'da Hasan Şahin adlı suç makinasının azmettirmesi sonucu iki ayağından 3 kurşunla vurulan Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu, yorumcu Serhat Akın, bir video yayınladı. Kendisini ziyaret edenlere, telefonla arayanlara, mesajlarla geçmiş olsun diyenlere teşekkürlerini ilettiğini anlattı. "Sevginizi hissetmek şu an gerçekten bir daha ayaklarımın üzerine basacağımın hissini veriyor bana. Buradan daha güçlü çıkacağımı da biliyorum. Bir boğayı devirmek, Kadıköy Boğası'na üç kurşun yetmiyormuş" ifadesini kullandı.

KURŞUN YARASINDAN DAHA AĞIR

Akın, hastane sürecindeyken kendisine karşı yapılan itibar suikastının, kurşun yarasından daha ağır olduğunu vurguladı. "Yani kumar borcu, senet borcu bunlar çok aşağılıkça. Bunları da herkesin vicdanına kıymetli halkımıza, kıymetli milletimize bırakıyorum. Yani ben buradan şu mesajı aldım, yani kumar borcu vurulduysa iyi oldu falan diyeceklerdi herhalde ama Allah'a şükür benim telefonum da alnım da ak. Her şeyimi teslim ettim. Devletime güvenim sonsuzdur. Devletimizin bu işin üstesinden gelip bu işi halledeceğinden şüphem olmadı. İftira atanları da vicdanla baş başa bırakıyorum" diyerek tepkisini haykırdı.