Maç sonu tribünlere sitem! Giovanni van Bronckhorst’tan şok sözler

Giovanni van Bronckhorst iyi yolda olduklarını söyledi. [İHA]

"Biz iyi bir yoldayız, Galatasaray ile birlikte en çok puan alan takımların başında geliyoruz. Devam edeceğiz. Bu maçı kaybettik ama iyi oynadık. Beni ıslıklayabilirler. Taraftarımızı seviyorum. Her şeyini vermiş bir takımı ıslıklamak güzel bir şey değil, zaten bunu hak etmediler. Umarım bu son olmuştur, son kez böyle bir şey duymuşumdur! Skordan bağımsız olarak umarım bir daha böyle yaşanmaz!"