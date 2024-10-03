PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Maç sonu tribünlere sitem! Giovanni van Bronckhorst'tan şok sözler

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Eintracht Frankfurt ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 3-1 yenik ayrıldı ve ikinci maçında da puanla tanışamadı. Maçın ardından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, taraftara sitem etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 01:05 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 01:08
Maç sonu tribünlere sitem! Giovanni van Bronckhorst’tan şok sözler

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Frankfurt ile Tüpraş Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi Alman ekibi 3-1 kazandı.

Maç sonunda konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, taraftarlara yönelik flaş ifadeler kullandı.

Beşiktaş: 1 - 3 Eintracht Frankfurt | Bronckhorst: Avrupa'da en ufak hata cezalandırılıyor!

Giovanni van Bronckhorst Avrupa Ligi'nin 2. haftasında da puan alamadı. [AA]Giovanni van Bronckhorst Avrupa Ligi'nin 2. haftasında da puan alamadı. [AA]

İşte van Bronckhorst'un açıklamaları;

"Garip duygular hissediyorum. İyi oynadık, gerçekten. Maçı domine ettiğimiz zamanlar oldu. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet. Maça ve oyuna bakınca, hak etmedik. Bir anlamda ders oldu, fırsatları gole çevirme konusunda. Rakip kaleci kariyerinin en iyi gecesini oynadı. Oyuncularımla ilgili şikayet edeceğim bir durum yok. Skor istediğimiz bir skor değil. Her şeyimizi verdik. İleriye de ancak bu şekilde gidebiliriz."

Giovanni van Bronckhorst maç sonrasında tribünlere tepki gösterdi. [REUTERS]Giovanni van Bronckhorst maç sonrasında tribünlere tepki gösterdi. [REUTERS]

"Evimizde oynadığımızda taraftarımıza ihtiyaç duyuyoruz. Bize gerekiyorlar. İlk yarı, en iyi oyunumuzda. Oyuncularla ilgili şikayet edeceğim bir şey yok. Her şeylerini verdiler. Skordan bağımsız olarak destek önemli. Maç içinde ıslıklamalar oldu. Anlamıyorum. Biri bana bunu açıklasın. Böyle bir performans sonrası böyle bir şey... Bu benim olduğum takımlarda hiç başıma gelmemişti. Oyuncularımızın bugün en iyi performansımızı vermediğini düşünen varsa, bir daha stadyuma gelmesin."

Giovanni van Bronckhorst iyi yolda olduklarını söyledi. [İHA]Giovanni van Bronckhorst iyi yolda olduklarını söyledi. [İHA]

"Biz iyi bir yoldayız, Galatasaray ile birlikte en çok puan alan takımların başında geliyoruz. Devam edeceğiz. Bu maçı kaybettik ama iyi oynadık. Beni ıslıklayabilirler. Taraftarımızı seviyorum. Her şeyini vermiş bir takımı ıslıklamak güzel bir şey değil, zaten bunu hak etmediler. Umarım bu son olmuştur, son kez böyle bir şey duymuşumdur! Skordan bağımsız olarak umarım bir daha böyle yaşanmaz!"

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kritik MGK sonrası İsrail’e karşı uyarı: Soykırım durdurulmalı | Suriye ve Irak vurgusu | Lübnan’ın yanındayız
CANLI | Lübnan’da sıcak çatışma: 9 İsrail askeri öldü! İsrail Beyrut’ta sağlık merkezini vurdu! | Hizbullah roketledi!
Türk Telekom e-posta hizmeti
Çilingir sahnede! Fenerbahçe Twente karşısında puanı Tadic ile aldı
ABD Başkanı Joe Biden’ın İran sözleri petrol fiyatını yükseltti!
Kocaman sıfır! Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’nde Frankurt’a 3-1 yenildi
Tuzla’da polise silahlı saldırı: Saldırgan etkisiz hale getirildi | Dosyaları kabarık
Bu filmi daha önce izledik! Galatasaray Rigas ile 2-2 berabere kaldı
Boris Johnson’dan böcek iddiası: Netanyahu’nun kullandığı banyomdan dinleme cihazı çıktı
Cem Garipoğlu ölmedi mi? Açılan mezarda şoke eden detay! Ceset ona ait değil mi? Ailesi DNA örneği verdi
İstanbul Boğazı’nda büyük tehlike: İki gemi çarpıştı | Telsiz konuşmaları ortaya çıktı
MGK öncesi Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli bir araya geldi... Yine o meşhur harita
CHP lideri Özgür Özel: İsrail konusunda hükümet ne yapacaksa destekliyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten bölgesel savaş uyarısı: Asıl problem İsrail’i destekleyenler!
Dualarla Avrupa’nın zirvesine! Kerem ve Orkun’un önlenemeyen yükselişi
SON DAKİKA