Bu sezon Avrupa'da adından söz ettirmek isteyen Fenerbahçe, ikinci karşılaşmasında Twente ile karşılaştı.

Temsilcimiz Vlap'ın golü ile yenik duruma düşse de Tadic kilidi açtı ve Kanarya Hollanda'dan 1 puanla ayrılarak yoluna devam etti.