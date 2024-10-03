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Fenerbahçe'ye sevindiren haber! Yıldız futbolcu kritik maçta yok

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Twente ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Sarı lacivertliler 3. hafta karşılaşmasında ise Manchester United ile kozlarını paylaşacak. Zorlu randevu öncesi Ada'dan sevindiren haber geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 01:33 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 01:33
Fenerbahçe’ye sevindiren haber! Yıldız futbolcu kritik maçta yok

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Bu sezon Avrupa'da adından söz ettirmek isteyen Fenerbahçe, ikinci karşılaşmasında Twente ile karşılaştı.

Temsilcimiz Vlap'ın golü ile yenik duruma düşse de Tadic kilidi açtı ve Kanarya Hollanda'dan 1 puanla ayrılarak yoluna devam etti.

Bruno Fernandes ülkesinde gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. [REUTERS]Bruno Fernandes ülkesinde gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. [REUTERS]

Fenerbahçe 3. hafta maçında ise Manchester United'ı Ülker Stadyumu'nda ağırlayacak.

Kritik randevu öncesinde Ada temsilcisinde Bruno Fernandes cezalı durumda. Portekizli süper yıldız İstanbul'daki müsabakada forma giyemeyecek.

Manchester United 2 maç sonunda 2 puan topladı. [REUTERS]Manchester United 2 maç sonunda 2 puan topladı. [REUTERS]

Manchester United Twente ile evinde 1-1 berabere kalarak 1 puanla başlamıştı.

Kırmızı Şeytanlar Porto karşısında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı. 3-3 sona eren mücadele sonrasında puanını 2'ye yükseltti.

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