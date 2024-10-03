Twente - Fenerbahçe maçı öncesi olay! Gözaltılar var

Ev sahibi ekibin taraftarları, şehir merkezinde toplananan Fenerbahçe lileri provokatif hareketlerle tahrik etmeye çalıştı. Sarı lacivertliler ise uzun süre bu provokasyonlara karşılık vermedi.

Twenteli taraftarların provokoasyonları sonrasında Enschede sokakları karıştı. [X]

Polisin Twente taraftarlarına müdahale etmesi sonrasında ise Fenerbahçeli taraftarların bir kısmı sözlü olarak cevap verince iki taraf arasında gerilim arttı. Sandalye ve masalar havada uçuştu.

Bazı taraftarların fiziksel temas ile birlikte yaralandığı, bazılarının göz altına aldığı belirtildi.

İki taraf arasında fiziksel temas yaşanmaya başlayınca polis araya girdi. Polisin müdahalesi sonrası iki grup birbirinden ayrıldı.