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Twente - Fenerbahçe maçı öncesi olay! Gözaltılar var

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe'nin Twente ile oynayacağı maç öncesi Hollanda'da olay çıktı. Enschede şehrinde iki takımın taraftarları karşı karşıya gelirken polis bazılarını gözaltına aldı.

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 19:16 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 19:57
Twente - Fenerbahçe maçı öncesi olay! Gözaltılar var

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Union SG'yi yendikten sonra Hollanda'da Twente ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin zorlu mücadelesi öncesi Enschede sokaklarında gerilim yaşandı.

Twente Fenerbahçe maçı öncesinde iki takım taraftarları Enschede sokaklarında karşı karşıya geldi. [Twente Insite Instagram}Twente Fenerbahçe maçı öncesinde iki takım taraftarları Enschede sokaklarında karşı karşıya geldi. [Twente Insite Instagram}

Ev sahibi ekibin taraftarları, şehir merkezinde toplananan Fenerbahçelileri provokatif hareketlerle tahrik etmeye çalıştı. Sarı lacivertliler ise uzun süre bu provokasyonlara karşılık vermedi.

Twenteli taraftarların provokoasyonları sonrasında Enschede sokakları karıştı. [X]Twenteli taraftarların provokoasyonları sonrasında Enschede sokakları karıştı. [X]

Polisin Twente taraftarlarına müdahale etmesi sonrasında ise Fenerbahçeli taraftarların bir kısmı sözlü olarak cevap verince iki taraf arasında gerilim arttı. Sandalye ve masalar havada uçuştu.

Bazı taraftarların fiziksel temas ile birlikte yaralandığı, bazılarının göz altına aldığı belirtildi.

İki taraf arasında fiziksel temas yaşanmaya başlayınca polis araya girdi. Polisin müdahalesi sonrası iki grup birbirinden ayrıldı.

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