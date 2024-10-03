PFDK Okan Buruk ve Michy Batshuayi’nin cezasını açıkladı

PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve yıldız futbolcu Michy Batshuayi 'nin cezalarını açıkladı. Buna göre iki isme de 117 bin lira para cezası verildi.

Okan Buruk Kasımpaşa maçı sonrası sözleriyle gündeme oturmuştu. [AA]

PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"GALATASARAY A.Ş.'nin, 28.09.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 106, 107, 206, 207, DOĞU TRİBÜN 112, 113, GÜNEY TRİBÜN 119, 120 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu OKAN BURUK'un, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."