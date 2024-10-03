Muslera ayrılıyor mu? Efsane isimden flaş sözler!

Tugay Kerimoğlu, Galatasaray'ın efsane isimleri arasında yer alıyor. (TRT SPOR)



Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 38 yaşındaki kaleci hakkında konuşan Tugay Kerimoğlu "Fernando Muslera gittikten sonra Galatasaray tercihini hangi ülkeden yana kullanacak? Bu çok önemli. Muslera'nın özel problemleri olduğu için aile tarafından, her şey olabilir. Giderse de bir şey diyemem çünkü ailesinin ilk sırada olduğunu biliyorum." dedi.



Sözlerine devam eden Tugay Kerimoğlu "Ailesinden birinin yaşadığı bazı özel sağlık problemleri var. Giderse kimse bir şey diyemez, harika bir karakter. Sezon sonunda ne olur kimse bilemez. Karara da saygı duymak zorundasınız. Önemli olan şey Galatasaray'daki kaleci kalitesi, Muslera'dan sonra nereye gider!" ifadelerini kullandı.