SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Tecrübeli hocadan oyuncularına uyarı! Sadece işinizi yapın

Trabzonspor hafta sonu oynanacak olan Hatayspor maçıyla birlikte seri galibiyetler hedeflerken, teknik direktör Şenol Güneş de, hem oyunu geliştirmek hem de oyuncuları zihinsel olarak daha iyi duruma getirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Güneş, öğrencilerinin rakiple tartışmamaları gerektiğini de belirterek, "Sakin kalarak, oyun planımızı uygulayalım" ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Ekim 2024
Tecrübeli hocadan oyuncularına uyarı! Sadece işinizi yapın

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor hafta sonu oynanacak olan Hatayspor maçıyla birlikte seri galibiyetler hedeflerken, teknik direktör Şenol Güneş de, hem oyunu geliştirmek hem de oyuncuları zihinsel olarak daha iyi duruma getirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Tecrübeli teknik adamın en fazla ilgilendiği konulardan bir tanesi ise saha içerisinde oluşabilecek gerginliklerin önüne geçmek ve böylelikle sadece kendi oyun planlarına odaklanmak. Güneş, bu konuda oyuncularına çok net uyarılarda da bulunarak, futbola odaklanmaları gerektiğini işaret etti. Tecrübeli teknik adam, oyuncularının hakemle diyaloğa girmesini istemiyor. Güneş, öğrencilerinin rakiple tartışmamaları gerektiğini de belirterek, "Sakin kalarak, oyun planımızı uygulayalım" ifadelerini kullandı. Şenol Güneş'in üzerinde en fazla durduğu konulardan birisi ise antrenmanlarda yapılan çalışmaların sahaya uygulanması. Bu konunun üzerinde titizlikle duran tecrübeli teknik adam futbolculara, "Sahada sadece işinizi yapın. İşimiz de güzel futbol oynamak, seyir zevki vermek ve keyif almak" sözlerini sarf ediyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Yılın 5. MGK’sı Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor | İsrail’in saldırıları gündemde! Türkiye nasıl tedbirler alacak?
CANLI | İsrail Orta Doğu’yu ateşe verdi! Gazze ve Beyrut’tan sonra Suriye’yi vurdular
Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu: 20 milyon metrekarelik çölü güneş paneli denizine çevirdik
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun mezarında bariyerli önlem!
EMEKLİ ZAMMINA 4 ANKET 4 TAHMİN | SSK ve Bağ-Kur emeklisi Ocakta ne kadar alacak? Eylül ayı enflasyon rakamları ne olur?
İran’dan Nasrallah’ı satmadık operasyonu! Bomba iddia: İsrail casus soruşturmasını yürüten Hizbullah üyesini öldürdü
Milyonların gözü asgari ücrette! İşte pazarlığın başlayacağı rakam
İsrail İran’ın nükleer tesislerini vuracak mı? Biden’dan flaş açıklama: Olası saldırıları desteklemiyorum
Son dakika: Sinan Ateş davasında karar çıktı! Eray Özyağcı, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş’a müebbet... Aile üyelerine saldırı
Emeklinin maaş sorunu nasıl çözülür? Emekli maaşında yeni model şart! Taban maaş avantajlı mı? 1999 öncesi sigortalı olanlar...
Fenerbahçe’nin yıldızı Oosterwolde Hollanda Milli Takımı’na göz kırpıyor!
Mehmet Fatih Kacır’dan TEKNOFEST’te TAKVİM’e özel açıklamalar! Gözünü Türkiye’ye diken siyonistlere sert uyarı: Hazır ol cenge istiyorsan sulh-ü salah
Gözünü Anadolu’ya diken İsrail’den PKK’ya siyonist reçete! Elebaşı Duran Kalkan’dan Arz-ı Mev’ud sözcülüğü: Savaşın merkezi Türkiye olacak
Twente’nin yarısı o! İşte Jose Mourinho’nun dikkat etmesi gereken isim
Mansur Yavaş ahmak oyununu gördü! İmamoğlu’nun kanalında İmamoğlu’na Anketlerde senden öndeyim mesajı
SON DAKİKA