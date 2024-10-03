Tecrübeli hocadan oyuncularına uyarı! Sadece işinizi yapın

Trabzonspor hafta sonu oynanacak olan Hatayspor maçıyla birlikte seri galibiyetler hedeflerken, teknik direktör Şenol Güneş de, hem oyunu geliştirmek hem de oyuncuları zihinsel olarak daha iyi duruma getirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Tecrübeli teknik adamın en fazla ilgilendiği konulardan bir tanesi ise saha içerisinde oluşabilecek gerginliklerin önüne geçmek ve böylelikle sadece kendi oyun planlarına odaklanmak. Güneş, bu konuda oyuncularına çok net uyarılarda da bulunarak, futbola odaklanmaları gerektiğini işaret etti. Tecrübeli teknik adam, oyuncularının hakemle diyaloğa girmesini istemiyor. Güneş, öğrencilerinin rakiple tartışmamaları gerektiğini de belirterek, "Sakin kalarak, oyun planımızı uygulayalım" ifadelerini kullandı. Şenol Güneş'in üzerinde en fazla durduğu konulardan birisi ise antrenmanlarda yapılan çalışmaların sahaya uygulanması. Bu konunun üzerinde titizlikle duran tecrübeli teknik adam futbolculara, "Sahada sadece işinizi yapın. İşimiz de güzel futbol oynamak, seyir zevki vermek ve keyif almak" sözlerini sarf ediyor.

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