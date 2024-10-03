Fenerbahçe’nin yıldızı Oosterwolde Hollanda Milli Takımı’na göz kırpıyor!

23 yaşındaki savunma oyuncusunun ise bu görüşmeden çok memnun olduğu gelen bilgiler arasında... Hollanda Milli Takım yetkililerinin bugün oynanacak Twente maçında da yıldız oyuncuyu markaja alacağı öğrenildi.

Jayden Oosterwolde (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve 13 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Oosterwolde, bu sezon 12 maçta forma giydi ve 1109 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu bu sezon ligde ve Avrupa'da skor katkısı veremedi. Ancak Jose Mourinho'nun vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.