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Beşiktaş'tan Lyon maçı hamlesi! Seyirci yasağı açıklaması

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, 3. hafta maçıda Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Lyon Valiliği tarafından deplasman tribünü yasağı kararı alındı. Beşiktaş konuyla ilgili UEFA'ya başvurulduğunu duyurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 17:29 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 17:29
Beşiktaş’tan Lyon maçı hamlesi! Seyirci yasağı açıklaması

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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, lig aşamasının üçüncü maçında deplasmanda Ligue 1 ekibi Lyon'la karşılaşacak.

Bu karşılaşma öncesinde Beşiktaş, Lyon Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda siyah-beyazlı taraftarların maçı tribünden takip edemeyeceğini açıkladı.

Hasan Arat ve ekibi, UEFA ile görüşmelere başladı. (AA)Hasan Arat ve ekibi, UEFA ile görüşmelere başladı. (AA)

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızla Olympique Lyon arasında 24 Ekim Perşembe günü OL Stadyumu'nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi müsabakası ile ilgili olarak, Lyon Valisi tarafından alınan karar doğrultusunda taraftarlarımızın stadyuma ve Lyon kentine alınmayacağını öğrenmiş bulunmaktayız." ifadeleri yer aldı.

Bu kararın değişmesi için UEFA'yla görüşmelere başlandığı belirtilerek, "Taraftarlarımızın stadyumda yer alarak takımımıza destek olabilmeleri için Lyon Valiliği ve UEFA nezdinde girişimlere başlanmış olduğunu taraftarlarımızın bilgisine sunarız." denildi.

Avrupa Ligi'ndeki Lyon-Beşiktaş maçı 24 Ekim'de oynanacak.

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