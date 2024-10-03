Beşiktaş’tan Lyon maçı hamlesi! Seyirci yasağı açıklaması

Hasan Arat ve ekibi, UEFA ile görüşmelere başladı. (AA)



Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızla Olympique Lyon arasında 24 Ekim Perşembe günü OL Stadyumu'nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi müsabakası ile ilgili olarak, Lyon Valisi tarafından alınan karar doğrultusunda taraftarlarımızın stadyuma ve Lyon kentine alınmayacağını öğrenmiş bulunmaktayız." ifadeleri yer aldı.



Bu kararın değişmesi için UEFA'yla görüşmelere başlandığı belirtilerek, "Taraftarlarımızın stadyumda yer alarak takımımıza destek olabilmeleri için Lyon Valiliği ve UEFA nezdinde girişimlere başlanmış olduğunu taraftarlarımızın bilgisine sunarız." denildi.



Avrupa Ligi'ndeki Lyon-Beşiktaş maçı 24 Ekim'de oynanacak.