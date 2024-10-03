Nicolo Zaniolo'nun kaderini Gasperini çizecek. [Ecodi Bergamo]

GELİR BEKLENİYOR

Sarı kırmızılı ekipte yönetim, 25 yaşındaki yıldız futbolcunun satışını gerçekleştirerek önemli bir bonservis elde etmek ve bu birlikteliği de sonlandırarak farklı isimlere yönelmek amacında.

Eğer opsiyon devreye girerse Galatasaray'ın kasasına girecek 15 milyon euroluk bedel üzerinden Roma'ya ödeme yapılmayacak. Sadece arada 500 bin euroluk fark var. Çünkü Roma'ya verileceği açıklanan yüzde 20'lik sonraki satıştan pay için KAP açıklamasında "Futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda, elde edilecek kesin transfer bedeli karının %20'si A.S. Roma S.r.l.'ye ödenecektir." denilmişti. Zaniolo için 15 milyon euro ödeneceği açıklanmıştı.

İtalyan futbolcu için Galatasaray geçen sezon Aston Villa'dan 5 milyon euro kazanırken bu yıl da Atalanta'dan 6.4 milyon euro aldı. Bir bakıma transfer bedeli neredeyse çıkmış oldu. Bonservisli satışı da gerçekleştirilirse Cimbom kara geçmiş olacak.