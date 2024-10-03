SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'da 15 milyon euroluk belirsizlik! Satış gerçekleşecek mi?

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayarak beşinci yıldızı göğsüne takmak ve rakipleri ile farkı açmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları da büyük önem taşıyor. Teknik Direktör Okan Buruk ve ekibi, yönetim ile birlikte geleceğin planlamasını yaparken çok sayıda isim de listede yer alıyor. Diğer yandan sezon sonunda satışı gerçekleştirilecek oyuncular konusunda da ciddi adımların atılması bekleniyor. Ancak bir yıldızın durumu net değil. Kötü bir haber de gelebilir. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 20:13 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 20:16
Galatasaray’da 15 milyon euroluk belirsizlik! Satış gerçekleşecek mi?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu sezon kadrosuna ciddi takviyeler yapan Galatasaray, hatrı sayılı bir bonservis bedeli de ödemişti.

Süper Lig'de yine zirvede yer almak isteyen Cimbom, şimdiden gelecek sezonun planlaması üzerinde duruyor.

Nicolo Zaniolo Galatasaray'da performansıyla alkış alsa da şansını farklı takımlada denemek istedi. [Takvim.com.tr Foto Arşiv]Nicolo Zaniolo Galatasaray'da performansıyla alkış alsa da şansını farklı takımlada denemek istedi. [Takvim.com.tr Foto Arşiv]

81 DAKİKA OYNADI

Takımın en çok merak edilen gündemlerinden biri Nicolo Zaniolo. İtalyan futbolcu 6.4 milyon euroya kiralandığı Atalanta'da istediği forma şansını henüz bulamadı.

Sakatlığı nedeniyle Avrupa Şampiyonası'nı da kaçıran yıldız futbolcu, 4 karşılaşmada 81 dakika forma giyebildi. 1 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Nicolo Zaniolo geçen sezon Aston Villa'ya kiralanmıştı. [Takvim.com.tr Foto Arşiv]Nicolo Zaniolo geçen sezon Aston Villa'ya kiralanmıştı. [Takvim.com.tr Foto Arşiv]

15 MİLYON EURO OPSİYONU VAR

Galatasaray'ın Aston Villa sonrası Bergamo ekibine kiraladığı Zaniolo için KAP'a yaptığı açıklamada 15 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor.

5 Temmuz 2024 tarihindeki KAP bildiriminde şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel Futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun 2024-2025 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L. ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L., şirketimize 6.400.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir.

Satın alma opsiyonun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15.500.000 Euro'dur. Ayrıca, maksimum 2.000.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır."

Nicolo Zaniolo'nun kaderini Gasperini çizecek. [Ecodi Bergamo]Nicolo Zaniolo'nun kaderini Gasperini çizecek. [Ecodi Bergamo]

GELİR BEKLENİYOR

Sarı kırmızılı ekipte yönetim, 25 yaşındaki yıldız futbolcunun satışını gerçekleştirerek önemli bir bonservis elde etmek ve bu birlikteliği de sonlandırarak farklı isimlere yönelmek amacında.

Eğer opsiyon devreye girerse Galatasaray'ın kasasına girecek 15 milyon euroluk bedel üzerinden Roma'ya ödeme yapılmayacak. Sadece arada 500 bin euroluk fark var. Çünkü Roma'ya verileceği açıklanan yüzde 20'lik sonraki satıştan pay için KAP açıklamasında "Futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda, elde edilecek kesin transfer bedeli karının %20'si A.S. Roma S.r.l.'ye ödenecektir." denilmişti. Zaniolo için 15 milyon euro ödeneceği açıklanmıştı.

İtalyan futbolcu için Galatasaray geçen sezon Aston Villa'dan 5 milyon euro kazanırken bu yıl da Atalanta'dan 6.4 milyon euro aldı. Bir bakıma transfer bedeli neredeyse çıkmış oldu. Bonservisli satışı da gerçekleştirilirse Cimbom kara geçmiş olacak.

Gasperini, Nicolo Zaniolo'nun bir süre fiziksel hareketlerinin kısıtlı olduğunu açıkladı. [Eurosport]Gasperini, Nicolo Zaniolo'nun bir süre fiziksel hareketlerinin kısıtlı olduğunu açıkladı. [Eurosport]

"YÜRÜMEKTE VE KOŞMAKTA ZORLANIYORDU"

Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Shakhtar Donetsk ile oynadıkları mücadele öncesinde "Uzun süredir sahalardan uzaktı. Şu anda yeniden form tutuyor. Antrenman yapmadan geldi. Yürümekte ve koşmakta zorlanıyordu. Biraz sabır gerekiyor. İyi çalışmalı ve önüne çıkan fırsatları değerlendirmeli" ifadelerini kullanmıştı.

Deneyimli teknik direktörün kararına göre İtalyan temsilcisinin de tutumu belli olacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kritik MGK sona erdi | Yazılı açıklama geldi... İsrail’in saldırıları gündemde! Türkiye nasıl tedbirler alacak?
İstanbul Boğazı’nda büyük tehlike: İki gemi çarpıştı | Telsiz konuşmaları ortaya çıktı
CANLI | Lübnan’da sıcak çatışma: 8 İsrail askeri öldü! İsrail Beyrut’ta sağlık merkezini vurdu! | Hizbullah roketledi!
Rigas FS - Galatasaray | CANLI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten bölgesel savaş uyarısı: Asıl problem İsrail’i destekleyenler!
Cem Garipoğlu ölmedi mi? Açılan mezarda şoke eden detay! Ceset ona ait değil mi? Ailesi DNA örneği verdi
Mourinho’dan 4 değişiklik! Twente maçında o yıldızlar 11’e
MGK öncesi Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli bir araya geldi... Yine o meşhur harita
İngiltere’de Demir Kubbe telaşı! Rusya ve İran dakikalar içinde vurabilir
Beşiktaş ilk peşinde! van Bronckhorst 11’i belirledi
CHP lideri Özgür Özel: İsrail konusunda hükümet ne yapacaksa destekliyoruz
Dualarla Avrupa’nın zirvesine! Kerem ve Orkun’un önlenemeyen yükselişi
Eylül ayı enflasyon verileri belli oldu! Düşüş devam ediyor... Bakan Şimşek’ten ’dezenflasyon’ mesajı
Togg’un yeni modeli T10F ilk kez TEKNOFEST’te görücüye çıktı!
Başkan Erdoğan ’Gözünü Türkiye’ye dikecek’ demişti! İsrail Hatay’a bir saat uzaklıktaki Lazkiye’yi vurdu
SON DAKİKA