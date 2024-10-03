Bu sezon kadrosuna ciddi takviyeler yapan Galatasaray, hatrı sayılı bir bonservis bedeli de ödemişti.
Süper Lig'de yine zirvede yer almak isteyen Cimbom, şimdiden gelecek sezonun planlaması üzerinde duruyor.
Bu sezon kadrosuna ciddi takviyeler yapan Galatasaray, hatrı sayılı bir bonservis bedeli de ödemişti.
Süper Lig'de yine zirvede yer almak isteyen Cimbom, şimdiden gelecek sezonun planlaması üzerinde duruyor.
81 DAKİKA OYNADI
Takımın en çok merak edilen gündemlerinden biri Nicolo Zaniolo. İtalyan futbolcu 6.4 milyon euroya kiralandığı Atalanta'da istediği forma şansını henüz bulamadı.
Sakatlığı nedeniyle Avrupa Şampiyonası'nı da kaçıran yıldız futbolcu, 4 karşılaşmada 81 dakika forma giyebildi. 1 kez de asist yapma başarısı gösterdi.
15 MİLYON EURO OPSİYONU VAR
Galatasaray'ın Aston Villa sonrası Bergamo ekibine kiraladığı Zaniolo için KAP'a yaptığı açıklamada 15 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor.
5 Temmuz 2024 tarihindeki KAP bildiriminde şu ifadelere yer verildi;
"Profesyonel Futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun 2024-2025 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L. ile anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre, Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L., şirketimize 6.400.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir.
Satın alma opsiyonun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15.500.000 Euro'dur. Ayrıca, maksimum 2.000.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır."
GELİR BEKLENİYOR
Sarı kırmızılı ekipte yönetim, 25 yaşındaki yıldız futbolcunun satışını gerçekleştirerek önemli bir bonservis elde etmek ve bu birlikteliği de sonlandırarak farklı isimlere yönelmek amacında.
Eğer opsiyon devreye girerse Galatasaray'ın kasasına girecek 15 milyon euroluk bedel üzerinden Roma'ya ödeme yapılmayacak. Sadece arada 500 bin euroluk fark var. Çünkü Roma'ya verileceği açıklanan yüzde 20'lik sonraki satıştan pay için KAP açıklamasında "Futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda, elde edilecek kesin transfer bedeli karının %20'si A.S. Roma S.r.l.'ye ödenecektir." denilmişti. Zaniolo için 15 milyon euro ödeneceği açıklanmıştı.
İtalyan futbolcu için Galatasaray geçen sezon Aston Villa'dan 5 milyon euro kazanırken bu yıl da Atalanta'dan 6.4 milyon euro aldı. Bir bakıma transfer bedeli neredeyse çıkmış oldu. Bonservisli satışı da gerçekleştirilirse Cimbom kara geçmiş olacak.
"YÜRÜMEKTE VE KOŞMAKTA ZORLANIYORDU"
Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Shakhtar Donetsk ile oynadıkları mücadele öncesinde "Uzun süredir sahalardan uzaktı. Şu anda yeniden form tutuyor. Antrenman yapmadan geldi. Yürümekte ve koşmakta zorlanıyordu. Biraz sabır gerekiyor. İyi çalışmalı ve önüne çıkan fırsatları değerlendirmeli" ifadelerini kullanmıştı.
Deneyimli teknik direktörün kararına göre İtalyan temsilcisinin de tutumu belli olacak.