Sultanlar Ligi’nde yeni sezon başlıyor!

Vodafone'un isim sponsorluğunu üstlendiği Sultanlar Ligi'nde 2024-2025 sezonu 5 Ekim Cumartesi günü başlıyor. Toplam 14 takımın oynayacağı yeni sezonda, ilk yarı 14 Aralık'ta tamamlanacak. Ligde ikinci devre ise 5 Ocak 2025'te başlayacak ve 19 Mart 2025'te sona erecek.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, kulüplere başarı dileyerek şunları söyledi:



"Geçen yıl Türkiye Voleybol Federasyonu ile bir gönül birlikteliğine imza atarak, Türkiye Voleybol Federasyonu'na bağlı en üst klasman kadınlar ligi olan Sultanlar Ligi'nin İsim Sponsoru ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru olduk. Türkiye'de kadın sporuna sağlanan en yüksek ve kapsamlı sponsorluk anlaşmasına imza atmanın, ayrıca dünyada kadın voleyboluna yapılan en büyük desteği sağlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdi de yeni bir sezonu karşılamanın heyecanı içindeyiz. Tüm takımlarımıza ve sporcularımıza başarılar diliyoruz. Geçen sezon play-off'ların sonuna kadar devam eden keyifli mücadelede 5G altyapımızla Türkiye'de ilk defa kullanılan Şahin Gözü ile güzel bir deneyim yaşadık. Bu sezon da Vodafone Sultanlar Ligi'nin açılışını kutlamak için müşterilerimize 25 GB hediye ediyoruz. Vodafone olarak, kadın voleybolunun yanında durmaya devam edeceğiz."