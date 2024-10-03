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Beşiktaş - Frankfurt | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 2. hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş sahasında Frankfurt'u konuk ediyor. Siyah beyazlılar sahadan galip ayrılarak ilk 3 puanını almak ve Ajax mağlubiyetini unutturmanın peşinde. Beşiktaş - Frankfurt maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 20:47 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 21:55
Beşiktaş - Frankfurt | CANLI

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 2. hafta maçlarıyla devam ediyor.

Temsilcimiz Beşiktaş sahasında Frankfurt'u konuk ediyor. Siyah beyazlılar sahadan galip ayrılarak ilk 3 puanını almak ve Ajax mağlubiyetini unutturmanın peşinde.

Beşiktaş ilk maçında Ajax'a kaybetti. (DHA)Beşiktaş ilk maçında Ajax'a kaybetti. (DHA)
CANLI TAKİP

Beşiktaş - Frankfurt maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz;

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Rafa, Rashica, Muçi, Immobile

Eintracht Frankfurt: Kaua, Nkounkou, Theate, Koch, Kristensen, Larsson, Dahoud, Ebimbe, Götze, Marmoush, Matanovic

Beşiktaş Ajax mağlubiyetini unutturmanın hedefinde. (DHA)Beşiktaş Ajax mağlubiyetini unutturmanın hedefinde. (DHA)
BEŞİKTAŞ İLK 3 PUANINI İSTİYOR

İki takım, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ekibi Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlı takım, Eintracht Frankfurt'a üstünlük kurarak taraftarını mutlu etmeye çalışacak.

Organizasyonda 2 (1980, 2022) şampiyonluğu bulunan Eintracht Frankfurt ise ilk hafta maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile 3-3 berabere kaldı.

Beşiktaş'ta Immobile'nin formu dikkat çekiyor. (DHA)Beşiktaş'ta Immobile'nin formu dikkat çekiyor. (DHA)
BEŞİKTAŞ BU SEZON TEK MAĞLUBİYET YAŞADI

Siyah-beyazlı takım, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 10 maçta sahadan bir kez mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 10 müsabakanın 7'sini kazanırken, 2'sinde ise berabere kaldı. Kartal yalnızca Ajax'a mağlup oldu.

Bu karşılaşmalarda 27 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 12 gole engel olamadı.

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