UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 2. hafta maçlarıyla devam ediyor.
Temsilcimiz Beşiktaş sahasında Frankfurt'u konuk ediyor. Siyah beyazlılar sahadan galip ayrılarak ilk 3 puanını almak ve Ajax mağlubiyetini unutturmanın peşinde.
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 2. hafta maçlarıyla devam ediyor.
Temsilcimiz Beşiktaş sahasında Frankfurt'u konuk ediyor. Siyah beyazlılar sahadan galip ayrılarak ilk 3 puanını almak ve Ajax mağlubiyetini unutturmanın peşinde.
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BEŞİKTAŞ İLK 3 PUANINI İSTİYOR
İki takım, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ekibi Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlı takım, Eintracht Frankfurt'a üstünlük kurarak taraftarını mutlu etmeye çalışacak.
Organizasyonda 2 (1980, 2022) şampiyonluğu bulunan Eintracht Frankfurt ise ilk hafta maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile 3-3 berabere kaldı.
BEŞİKTAŞ BU SEZON TEK MAĞLUBİYET YAŞADI
Siyah-beyazlı takım, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 10 maçta sahadan bir kez mağlubiyetle ayrıldı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 10 müsabakanın 7'sini kazanırken, 2'sinde ise berabere kaldı. Kartal yalnızca Ajax'a mağlup oldu.
Bu karşılaşmalarda 27 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 12 gole engel olamadı.