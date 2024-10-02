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Kanarya'da 3 eksik! Fenerbahçe'nin Twente maçı kadrosu açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Twente ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin Hollanda yolculuğu öncesinde kadrosu duyuruldu. Kafilede Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Eğribayat yer almadı.

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 15:26 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 15:27
Kanarya’da 3 eksik! Fenerbahçe’nin Twente maçı kadrosu açıklandı

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Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe, 3 puanla İstanbul'a dönmek istiyor.

Sarı lacivertlilerin Hollanda'daki mücadele öncesinde kadrosu açıklandı.

İlk maçında Union SG'yi 2-1 yenen Kanarya'da 3 futbolcu kadroda yer almadı.

İşte Fenerbahçe'nin Enschede'deki randevu öncesinde kafilede bulunan isimler..

Fenerbahçe'nin Twente maçı kadrosunda yer alan isimler açıklandı. [Fenerbahçe X hesabı]Fenerbahçe'nin Twente maçı kadrosunda yer alan isimler açıklandı. [Fenerbahçe X hesabı]

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