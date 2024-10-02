Kanarya’da 3 eksik! Fenerbahçe’nin Twente maçı kadrosu açıklandı

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe, 3 puanla İstanbul'a dönmek istiyor.
Sarı lacivertlilerin Hollanda'daki mücadele öncesinde kadrosu açıklandı.
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe, 3 puanla İstanbul'a dönmek istiyor.
Sarı lacivertlilerin Hollanda'daki mücadele öncesinde kadrosu açıklandı.
İlk maçında Union SG'yi 2-1 yenen Kanarya'da 3 futbolcu kadroda yer almadı.
İşte Fenerbahçe'nin Enschede'deki randevu öncesinde kafilede bulunan isimler..