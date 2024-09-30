Trabzonspor’dan Ozan Tufan açıklaması!

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Fırtına'nın 3-2 galip geldiği karşılaşmada Ozan Tufan sakatlandı.

Trabzonspor, milli futbolcunun son durumuna ilişkin açıklama yaptı:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 7. haftasında Tümosan Konyaspor ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Ozan Tufan'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ ayak bileği dış yan tarafta bağ yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"