PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Trabzonspor'dan Ozan Tufan açıklaması!

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Fırtına'nın 3-2 galip geldiği karşılaşmada Ozan Tufan sakatlandı. Bordo mavililer, milli futbolcunun sakatlığına ilişkin açıklama yaptı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 12:47 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 12:47
Trabzonspor’dan Ozan Tufan açıklaması!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Fırtına'nın 3-2 galip geldiği karşılaşmada Ozan Tufan sakatlandı.

Trabzonspor, milli futbolcunun son durumuna ilişkin açıklama yaptı:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 7. haftasında Tümosan Konyaspor ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Ozan Tufan'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ ayak bileği dış yan tarafta bağ yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"

Ozan Tufan, koltuk değnekleriyle stattan ayrıldı. (İHA)Ozan Tufan, koltuk değnekleriyle stattan ayrıldı. (İHA)
2 HAFTA YOK

Trabzonspor'da sakatlanan Ozan Tufan'ın 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Orta saha oyuncusu, milli aranın ardından takımdaki yerini alabilecek.

Spor yazarları Trabzonspor - Konyaspor maçını değerlendirdi! UyanışSpor yazarları Trabzonspor - Konyaspor maçını değerlendirdi! Uyanış
Spor yazarları Trabzonspor - Konyaspor maçını değerlendirdi! "Uyanış"
Trabzonspor Bankalar Birliğinden çıktı!Trabzonspor Bankalar Birliğinden çıktı!
Trabzonspor Bankalar Birliği'nden çıktı!

SON DAKİKA