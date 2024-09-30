Eksik Beşiktaş Kayserispor deplasmanında! Gio’dan farklı 11

Süper Lig'in 7. haftası Kayserispor - Beşiktaş maçı ile kapanıyor.
Galatasaray'ın puan kaybettiği hafta hata yapmak istemeyen siyah beyazlılar, sahadan 3 puan ile ayrılarak maç eksiği ile puan farkını 3'e düşürmenin peşinde.
Ev sahibi ise dev rakibi karşısında galip gelerek bu sezon ilk 3 puanına ulaşmak istiyor.
Beşiktaş kazanarak Ajax maçını unutturmak istiyor. (AA)
BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlığı bulunan Al-Musrati ve sarı kart cezalısı Arthur Masuaku ile Necip Uysal ve Onur Bulut kadroda yer almadı. Alex Oxlade-Chamberlain ise bu sezon ilk kez maç kadrosuna dahil edildi.
Hastalığı bulunan Svensson da maç kadrosundan çıkarıldı.
Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Ajax'a farklı mağlup oldu. (AA)
GÖZLER İMMOBİLE'DE
Siyah-beyazlılarda Avrupa Ligi maçına yedek kulübesinde başlayan Beşiktaş'ta İmmobile'nin sahaya ilk 11'de başlaması bekleniyor.
İtalyan oyuncu bu sezon Beşiktaş'ın ligde en golcü ismi olurken Gedson Fernandes ve Rafa Silva 2'şer gol atma başarısı gösterdi.
Beşiktaş geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ile 13 puan topladı ve 3. sırada yer alıyor.