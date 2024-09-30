Eksik Beşiktaş Kayserispor deplasmanında! Gio’dan farklı 11

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Süper Lig'in 7. haftası Kayserispor - Beşiktaş maçı ile kapanıyor. Galatasaray'ın puan kaybettiği hafta hata yapmak istemeyen siyah beyazlılar, sahadan 3 puan ile ayrılarak maç eksiği ile puan farkını 3'e düşürmenin peşinde. Ev sahibi ise dev rakibi karşısında galip gelerek bu sezon ilk 3 puanına ulaşmak istiyor.

Beşiktaş kazanarak Ajax maçını unutturmak istiyor. (AA)

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlığı bulunan Al-Musrati ve sarı kart cezalısı Arthur Masuaku ile Necip Uysal ve Onur Bulut kadroda yer almadı. Alex Oxlade-Chamberlain ise bu sezon ilk kez maç kadrosuna dahil edildi. Hastalığı bulunan Svensson da maç kadrosundan çıkarıldı.