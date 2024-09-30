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Eksik Beşiktaş Kayserispor deplasmanında! Gio'dan farklı 11

Süper Lig'in 7. haftası Kayserispor - Beşiktaş maçı ile kapanacak. Galatasaray'ın puan kaybettiği hafta hata yapmak istemeyen siyah beyazlılar, sahadan 3 puan ile ayrılarak maç eksiği ile puan farkını 3'e düşürmenin peşinde. Ev sahibi ise dev rakibi karşısında galip gelerek bu sezon ilk 3 puanına ulaşmak istiyor. 5 eksiğin bulunduğu Beşiktaş'ta van Bronckhorst sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 13:10 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 13:10
Eksik Beşiktaş Kayserispor deplasmanında! Gio’dan farklı 11

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Süper Lig'in 7. haftası Kayserispor - Beşiktaş maçı ile kapanıyor.

Galatasaray'ın puan kaybettiği hafta hata yapmak istemeyen siyah beyazlılar, sahadan 3 puan ile ayrılarak maç eksiği ile puan farkını 3'e düşürmenin peşinde.

Ev sahibi ise dev rakibi karşısında galip gelerek bu sezon ilk 3 puanına ulaşmak istiyor.

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BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlığı bulunan Al-Musrati ve sarı kart cezalısı Arthur Masuaku ile Necip Uysal ve Onur Bulut kadroda yer almadı. Alex Oxlade-Chamberlain ise bu sezon ilk kez maç kadrosuna dahil edildi.

Hastalığı bulunan Svensson da maç kadrosundan çıkarıldı.

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GÖZLER İMMOBİLE'DE

Siyah-beyazlılarda Avrupa Ligi maçına yedek kulübesinde başlayan Beşiktaş'ta İmmobile'nin sahaya ilk 11'de başlaması bekleniyor.

İtalyan oyuncu bu sezon Beşiktaş'ın ligde en golcü ismi olurken Gedson Fernandes ve Rafa Silva 2'şer gol atma başarısı gösterdi.

Beşiktaş geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ile 13 puan topladı ve 3. sırada yer alıyor.

Kayserispor, ligde galibiyetle tanışamadı. (DHA)Kayserispor, ligde galibiyetle tanışamadı. (DHA)

KAYSERİSPOR İL 3 PUANINI İSTİYOR

Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Kayserispor ise geride kalan 5 maçta henüz galibiyet alamadı. 3 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş maçını kazanarak çıkış yakalamayı hedefliyor. Kayserispor bu sezon ligde oynadığı maçlarda 5 gol atarken kalesinde ise 9 gole engel olamadı.

van Bronckhorst, sahaya süreceği 11'i belirledi. (AA)van Bronckhorst, sahaya süreceği 11'i belirledi. (AA)
MUHTEMEL 11

Beşiktaş'ın Kayserispor karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor;

Mert, Rashica, Paulista, Felix, Emirhan, Gedson, Ndour, Joao Mario, Rafa Silva, Semih, Immobile.

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