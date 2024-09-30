Mert Günok'tan Atilla Karaoğlan'a tepki: "Herkesin bir sabrı var"

Maç hakkında konuşan milli file bekçisi; "Önce ufak bir oyun analizi ile başlayayım. İlk yarıda istediklerimizi çok iyi yapamadık. Gereksiz top kaybı yaptık ama ikinci yarıda baskıyı arttırınca, rakibin de hatasından sayılabilecek yarattığımız bir golle kilidi açtık. Ondan sonrası daha rahat oldu bizim için." diye konuştu.

Mert Günok bu sezon tüm maçlarda forma giydi. [AA]

"ÇOK FAZLA SESİMİZİ ÇIKARMIYORDUK"

Mücadelede verilen ile ilgili de düşüncelerini aktaran Mert Günok; "3-0'lık maçtan sonra genelde ben röportaja gelmek istemem ama kaptan olarak gelmek istedim. Geçen seneden beri, hatta bir önceki seneden beri, röportajlarımda daha önce hiç hakem konuşmadım. Genelleme yapacağım hakem yönetimi için, Beşiktaş'a karşı geçen seneden beri çok kolay fauller, verilen fauller, çok net penaltının es geçilmesi, bize çok rahat penaltı verilmesi.

Geçen sene Emirhan'ın penaltı olan pozisyonu var. Farklı farklı yorumlar, pozisyonlar, genelde bize karşı olduğunu hissediyoruz. Çok fazla sesimizi çıkarmıyorduk ama herkesin de bir sabrı var." ifadelerini kullandı.