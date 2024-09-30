SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Mert Günok'tan Atilla Karaoğlan'a tepki: "Herkesin bir sabrı var"

Beşiktaş'ın kaptanı ve kalecisi Mert Günok, 3 golle kazandıkları Kayserispor maçının ardından konuştu. Başarılı eldiven, Atilla Karaoğlan'ı eleştirirken "Çok fazla sesimizi çıkarmıyorduk ama herkesin de bir sabrı var." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 23:02 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 23:02
Mert Günok’tan Atilla Karaoğlan’a tepki: Herkesin bir sabrı var

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trendyol Süper Lig'in 7'inci haftasında Kayserispor ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Gollerin ikisi Ciro Immobilel'den gelirken diğerini ise Gedon Fernandes kaydetti.

Karşılaşma sonrasında konuşan Mert Günok, hakem Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi.

Mert Günok bu sezon Süper Lig'de 2. sarı kartını gördü. [AFP]Mert Günok bu sezon Süper Lig'de 2. sarı kartını gördü. [AFP]

"KİLİDİ AÇTIKTAN SONRA RAHAT OLDU"

Maç hakkında konuşan milli file bekçisi; "Önce ufak bir oyun analizi ile başlayayım. İlk yarıda istediklerimizi çok iyi yapamadık. Gereksiz top kaybı yaptık ama ikinci yarıda baskıyı arttırınca, rakibin de hatasından sayılabilecek yarattığımız bir golle kilidi açtık. Ondan sonrası daha rahat oldu bizim için." diye konuştu.

Mert Günok bu sezon tüm maçlarda forma giydi. [AA]Mert Günok bu sezon tüm maçlarda forma giydi. [AA]

"ÇOK FAZLA SESİMİZİ ÇIKARMIYORDUK"

Mücadelede verilen ile ilgili de düşüncelerini aktaran Mert Günok; "3-0'lık maçtan sonra genelde ben röportaja gelmek istemem ama kaptan olarak gelmek istedim. Geçen seneden beri, hatta bir önceki seneden beri, röportajlarımda daha önce hiç hakem konuşmadım. Genelleme yapacağım hakem yönetimi için, Beşiktaş'a karşı geçen seneden beri çok kolay fauller, verilen fauller, çok net penaltının es geçilmesi, bize çok rahat penaltı verilmesi.

Geçen sene Emirhan'ın penaltı olan pozisyonu var. Farklı farklı yorumlar, pozisyonlar, genelde bize karşı olduğunu hissediyoruz. Çok fazla sesimizi çıkarmıyorduk ama herkesin de bir sabrı var." ifadelerini kullandı.

Mert Günok ilk sarı kartını Trabzonspor maçında görmüştü. [AA]Mert Günok ilk sarı kartını Trabzonspor maçında görmüştü. [AA]


"BAZEN SABRIMIZ TAŞIYOR"

Gördüğü sarı kart hakkında da konuşan deneyimli eldiven, "Normalde çok sinirlenen bir insan değilim ama bugün verilen penaltıda dahil artık çileden çıktığım için haklı olarak sarı kart gördüm ama penaltıyı iptal ettikten sonra gereksiz sarı kart görmüş oldum. Bazen sabrımızın taştığı anlar oluyor. Kulübümüz açıklama yapacaktır. Kaptan olarak bu şekilde seslenmek istedim." dedi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | İsrail Lübnan’ı işgal ediyor: Kara harekatı başladı
Başkan Erdoğan’dan Kabine sonrası önemli açıklamalar
Anadolu Ajansı
Kartal yıldızlarıyla coştu! Beşiktaş Kayserispor’u 3-0 yendi
Narin Güran’ın babası Arif Güran’dan A Haber’de flaş açıklamalar | Nevzat Bahtiyar’ı suçladı: Kızı para vererek kendine alıştırmış
Hollywood’un kirli yüzü! Rapçi Sean Combs’un pedofili iddianamesi hazır: Mağdurlara şantaj ve rüşvet teklifi!
Lübnan sınırındaki İsrail’in katliam tanklarını A Haber görüntüledi! Kara saldırısı bu gece mi?
Esra Erol’da Veysel Yorulmaz olayında yeni detaylar! Elindeki su şişesinde ne vardı? Eski eş Betül stüdyoda...
Mansur Yavaş’a Saraçhane destekli X operasyonu! Yüreksiz deyip Kılıçdaroğlu’ndan vurdular... Ekremci medyadan ’yarış’ itirafı
Serhat Akın saldırı anını anlattı! 250 bin TL’lik ’vur’ emrini veren azmettirici Hasan Şahin kim? | 5 kişi tutuklandı
Dudak uçuklatan rakam! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ödenen borcu açıkladı
Ukrayna’da Kirpi şov! Rus İHA’ları saldırdı Türk zırhlısı yıkılmadı
Sinan Ateş davasında avukat değişti! Bilirkişi raporu ve savcı mütaalasına itiraz... Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel duruşmaya katıldı
ÖZEL | Batshuayi’nin derdi belli oldu! İşte tavırlarının sebebi
ASGARİ ÜCRETE ZAM | 2025 asgari ücret zammına enflasyon + refah payı
SON DAKİKA