Hakemler için flaş sözler! Giovanni van Bronckhorst o pozisyonu açıkladı

Mücadelenin ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst , hem gösterdikleri reaksiyonun güzel olduğundan hem de takımdaki bazı oyuncuların performansından duyduğu memnuniyeti açıklarken hakemler hakkında da konuştu.

Giovanni van Bronckhorst, Ciro Immobile'nin pozisyonunun pebaltı olduğunu söyledi. [AA]

OYUNCULARINI ÖVDÜ

Van Bronckhorst kazandıkları maçla ilgili olarak oyuncularının dizilişteki başarılarını anlatırken, "Rashica'yı bugün bek pozisyonuna çektik, iyi oynadı. Hücumdan savunmaya geçiş anlamında iyi bir performans gösterdi. Aynı zamanda penaltı pozisyonunda o da vardı. Bir nevi asist yaptı. Emirhan bek oynadı ama Kayserispor'un bugün oynadığı oyundan dolayı merkezde konumlandı.

Tüm sahada birebir oynandık, ikinci yarıda bunu daha iyi yaptık. Joao Mario orta sahada oynadı, farklı pozisyonlarda da oynayabilme yeteneklerine sahip bir futbolcu. Gedson Fernandes, bugün iyi bir gol attı. Orta sahayı kontrol altına aldık. Takımın bugünkü defans performansını övmeliyiz. Hiç gol yemedik. Özellikle Amsterdam'dan sonra bugün gösterdiğimiz reaksiyon çok güzel" diye konuştu.