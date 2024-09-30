Ciro Immobile’den zafer sonrası hakem yanıtı: Asla konuşmam!

Beşiktaş'ın bu sezon Lazio'dan transfer ettiği Ciro Immobile, 10'uncu maçında 10'uncu kez ağları sarsmayı başardı.
34 yaşındaki forvet, takımına skor katkısı vermeye devam ederken 3 puanı da getiren isimlerden biri oldu.
Beşiktaş'ın bu sezon Lazio'dan transfer ettiği Ciro Immobile, 10'uncu maçında 10'uncu kez ağları sarsmayı başardı.
34 yaşındaki forvet, takımına skor katkısı vermeye devam ederken 3 puanı da getiren isimlerden biri oldu.
"GEDSON'U TEBRİK EDİYORUM"
Maçın ardından konuşan Immobile şunları söyledi; "Biraz zorlandık ilk yarıda. İstediğimiz gibi başlayamadık. Maalesef 4-0'lık kötü bir yenilgiden sonra galip geldiğimiz için mutluyuz. Rakibimiz ilk yarıda bize iyi baskı yaptı. İkinci yarıda bu ilk yarıdaki Kayserispor'un baskısı yüzünden rakibin enerjisi tükendi. Rakibimiz de yorulunca daha fazla alan bulduk. Gedson'u da ayrıca tebrik ediyorum. Çok iyi bir ön alan baskısıyla golü attı ve bizi öne geçirdi."
"HAKEMLERLE İLGİLİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM"
Hakem yönetimi hakkındaki düşüncesi de sorulan deneyimli golcü; "Asla hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Pozisyon hakkında bir şey demeyeceğim. Burada iyi bir başlangıç yaptım. İlk andan itibaren güçlü bir bağ oluştu. En başından beri çok iyi bir uyum yakaladık beraber. Karşılıklı çok istekliydik. Azimliyiz ve iyi başladık. Bu golleri tek başıma atmıyorum. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.