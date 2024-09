Canlı yayında istifa! Kayserispor’da Burak Yılmaz görevi bıraktı

Burak Yılmaz Kayserispor'daki son maçına Beşiktaş karşısında çıktı. [AA]

"BAZEN BIRAKMAK DA ÖNEMLİ"

Burak Yılmaz yaptığı açıklamada; "Kayserispor ve Kayseri camiasına teşekkür ediyorum. Beni geçen sene buraya getirdiler. Bu şerefli göreve getirdiler. Ben de görevimi bu takımı kümede tutarak aslanlar gibi yerine getirdim. Sezon başında cezamız vardı. Bırakıp gitmeyeceğimi söyledim. Bir kere sorun etmedim. 18-19 yaşında çocuklarla oynadık. Başarılı da olduk. Ama kan değişimi lazım. Her şeyi denedik. Uyku uyumadık. Planı değiştirdik, oyunu değiştirdik, baskıyı değiştirdik vs.. Bir şey kaldı. Benim gitmem. Şehri çok sevdiğim için bırakma kararı aldım. Her şey değişti bir tek hoca değişmedi. Belki benim gitmemle birlikte takım değişir ve farklı bir kimliğe bürünür.

Herkese teşekkür ediyorum. İnsanları sevindiremedik. Burası çok güçlü bir camia. Bugün bir karar almak zorundaydım. Transfer yasağı için gitmiyorum. Hakkım varsa helal olsun. Onlar da helal etsin. Baran bugün bir hata yaptı ama 18-19 yaşında. Aslanlar gibi oynayacak ve dik duracak. Ekibime de çok teşekkür ederim. Onları da kırdık ama bazen bırakabilmek de önemli. Teknik direktörlük işine soyundum, Allah izin verirse kendimizi geliştirerek gereğini yapacağını düşünüyorum. Kayserispor'un yolu açık olsun." Hepsinin başımın üzerinde yeri var. Bensiz iyi olacaklar inşallah. Bir de böyle deneyeceğiz. Tesiste çalışanlara kadar herkese teşekkürler..." dedi.