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Beşiktaş'tan senaryo paylaşımı! Hakem kararlarına sosyal medyadan tepki

Trendyol Süper Lig'in 7'inci haftasında Kayserispor ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Siyah beyazlılar, maçın ardından flaş bir paylaşım yaparak hakemlere göndermede bulundu.

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Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 22:41 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 01:46
Beşiktaş’tan senaryo paylaşımı! Hakem kararlarına sosyal medyadan tepki

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7'inci haftasında Kayserispor ile karşılaştı. Mücadeleden 3-0 galip ayrılan Kartal'ı Gedson Fernandes ve Ciro Immobile zafere götürdü.

Beşiktaş sosyal medya hesaplarından hakem kararlarına tepki gösterdi. [Beşiktaş X hesabı paylaşımı]Beşiktaş sosyal medya hesaplarından hakem kararlarına tepki gösterdi. [Beşiktaş X hesabı paylaşımı]

Karşılaşamanın ardından siyah beyazlıların sosyal medya hesaplarından flaş bir paylaşım yapılarak hakem kararlarına tepki gösterildi.

Mesajda; "Sizin senaryonuz, bizim finalimiz" yazılarak tiyatro emojisi kullanıldı.

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