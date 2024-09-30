Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7'inci haftasında Kayserispor ile karşılaştı. Mücadeleden 3-0 galip ayrılan Kartal'ı Gedson Fernandes ve Ciro Immobile zafere götürdü.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7'inci haftasında Kayserispor ile karşılaştı. Mücadeleden 3-0 galip ayrılan Kartal'ı Gedson Fernandes ve Ciro Immobile zafere götürdü.
Karşılaşamanın ardından siyah beyazlıların sosyal medya hesaplarından flaş bir paylaşım yapılarak hakem kararlarına tepki gösterildi.
Mesajda; "Sizin senaryonuz, bizim finalimiz" yazılarak tiyatro emojisi kullanıldı.