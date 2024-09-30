Şenol Güneş çözüm arıyor! O mevki için 2 farklı senaryo

İki yıldız da bu sezon ilk kez gol sevinci yaşayarak takımlarını sırtladı. Ancak karşılaşmada herkesi şoke eden bir gelişme yaşandı. Ozan Tufan sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Bu sezonun ilk galibiyetini Konyaspor karşısında 3-2'lik skorla alan Trabzonspor 'a galibiyeti getiren isimler Simon Banza ve Edin Vişça olmuştu.

Bu durum en çok Şenol Güneş 'i üzdü. Kazanan bir takım oluşturmak ve kimlik kazandırmak istediği ekibindeki önemli bir isimden faydalanamayacak.

Başarılı oyuncu için bordo mavililerin resmi organlarından açıklama yapılarak son dakika bilgisi verildi ve sahalardan 2 hafta uzak kalacağı duyuruldu.

Karşılaşmanın 37'inci dakikasında rakip kalede gol arayan milli orta saha, bir anda yerde kaldı. Sağlık ekiplerinin oyun alanına girmesi sonrasında sedye ile sahadan çıktı.

Okay Yokuşlu bu sezon Beşiktaş ağlarını havalandırmıştı. [AA]

OKAY'IN YERİ GARANTİ

Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'da yıdız futbolcunun partneri merakla bekleniyor. Bu konuda iki aday var. Ancak senaryoları farklı oyun getirileri sağlıyor.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in iki alternatifi var. İlki Lundstra veya Mendy gibi bu bölgenin futbolcusu olan isimlerden birine söz konusu mevkide görev verebilmek.

Diğeri ise Enis Bardhi'yi 8 gibi kullanarak ileride Muhammed Cham'ı kullanmak.

Tecrübeli çalıştırıcı hafta boyunca rakip analizlerini çalışarak nasıl bir ikili ile çıkacağına karar verecek.