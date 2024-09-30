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Antalyalı Başpehlivan Ali Altun antrenman yaparken kalp krizi geçirdi

Antalya Döşemealtı Belediyesi'nin sporcusu Başpehlivan Ali Altun, Konyaaltında antrenman yaparken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Başpehlivan Altun'un cenazesi, yarın Döşemealtı ilçesindeki Yeniköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 16:27 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 16:27
Antalyalı Başpehlivan Ali Altun antrenman yaparken kalp krizi geçirdi

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Antalyalı 42 yaşındaki başpehlivan Ali Altun, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Başpehlivan Ali Altun (Twitter)Başpehlivan Ali Altun (Twitter)

Döşemealtı Belediyesi sporcusu Ali Altun, Konyaaltı ilçesinde antrenman yaptığı salonda fenalaştı.

Başpehlivan Ali Altun (Twitter)Başpehlivan Ali Altun (Twitter)

Yakındaki özel hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Altun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Başpehlivan Altun'un cenazesi, yarın Döşemealtı ilçesindeki Yeniköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Başpehlivan Ali Altun (Twitter)Başpehlivan Ali Altun (Twitter)

ALİ ALTUN KİMDİR?
1982 yılında Antalya'da dünyaya gelen Ali Altun alt boylardan, başpehlivanlığa kadar tüm boylarda dereceler kazandı. Altun 2010 yılında 649. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde başaltı boyunda üçüncü olarak başpehlivanlığa yükseldi.

Başpehlivan Ali Altun (Twitter)Başpehlivan Ali Altun (Twitter)

2023 yılı itibarıyla Döşemealtı Belediyesi Spor Kulübü güreş takımında mücadele etmeye başladı.

Altun, 2013 yılında 51. Nilüfer Çalı Yağlı Güreşlerinde birinci olarak başpehlivanlık, 2017 yılında da 53. Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşlerinde birinci olarak başpehlivanlık kazandı.

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