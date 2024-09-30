Antalyalı Başpehlivan Ali Altun antrenman yaparken kalp krizi geçirdi

Başpehlivan Ali Altun (Twitter)

ALİ ALTUN KİMDİR?

1982 yılında Antalya'da dünyaya gelen Ali Altun alt boylardan, başpehlivanlığa kadar tüm boylarda dereceler kazandı. Altun 2010 yılında 649. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde başaltı boyunda üçüncü olarak başpehlivanlığa yükseldi.