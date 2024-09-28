Trendyol Süper Lig'in 7'inci haftasında Galatasaray, 3-0 öne geçtiği Kasımpaşa karşısında 3 gol yiyerek mücadeleden beraberlikle ayrıldı. İşte Galatasaray Kasımpaşa maçında yaşanan önemli anlar ve kritik pozisyonlar...
Trendyol Süper Lig'in 7'inci haftasında Galatasaray, 3-0 öne geçtiği Kasımpaşa karşısında 3 gol yiyerek mücadeleden beraberlikle ayrıldı. İşte Galatasaray Kasımpaşa maçında yaşanan önemli anlar ve kritik pozisyonlar...
MAÇTAN DAKİKALAR
20. dakikada Galatasaray öne geçti. Abdülkerim Bardakcı'nın sol taraftan ortasında Osimhen, altıpas çizgisi önünden topa bekletmeden vuruş yaptı ve fileleri havalandırdı: 1-0
28. dakikada Galatasaray durumu 2-0 yaptı. Gabriel Sara'nın uzun pasında topla buluşan Osimhen, penaltı noktası civarından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0
34. dakikada Galatasaray, Icardi ile farkı 3'e çıkardı. Jakobs'un sol taraftan kullandığı uzun taçta Icardi, ceza sahası sol çaprazında topla buluştuktan sonra dönerek vuruşunu yaptı ve ağları sarstı: 3-0
37. dakikada Barak'ın ortasında Da Costa'nın, altıpas çizgisi üzerinden kafayla vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.
44. dakikada Kasımpaşa, farkı 2'ye indirdi. Winck'in sağ kanattan ortasında Fall, ceza sahası sağ çaprazından bekletmeden vuruşunu yaptı ve fileleri havalandırdı: 3-1
54. dakikada Kasımpaşa'nın penaltısı iptal oldu. Gökhan Gül'ün uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Fall, ceza sahasına girmek isterken Jakobs meşin yuvarlağa müdahale etti. Bu müdahale sonrası Jakobs'un topa elle dokunduğunu düşünen hakem Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izlemeye giden Oğuzhan Çakır, penaltı kararını iptal etti.
78. dakikada Aytaç Kara'nın sol taraftan kullandığı kornerde ön direkte bulunan Berkan Kutlu'nun ters kafa vuruşunda, kaleci Muslera, son anda topu kornere çeldi.
83. dakikada Kasımpaşa, penaltıdan durumu 3-2 yaptı. Hajradinovic'in sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte bulunan Fall'ın kafa vuruşunda top, Jakobs'un eline çarptı. Meşin yuvarlağın dışarı çıkmasının ardından VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Hajradinovic, fileleri havalandırdı: 3-2
90+5. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Espinoza'nın havalandırdığı topta Hajradinovic, topu kafayla altıpas çizgisinde bulunan Da Costa'ya indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-3
İKİ YILDIZ BİR ARADA
Galatasaray'ın Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaştığı maçta Teknik Direktör Okan Buruk çift forvetli sisteme döndü.
Başarılı antrenör, sakatlık sonrası PAOK karşısında attığı enfes gol ile yine kalitesini konuşturmayı başaran Mauro Icardi'yi, Victor Osimhen'in yanında görevlendirerek ileri uçta iki forvetle gol aradı.
İki yıldız ilk defa birlikte 11'de yer almış oldu.
ROLAND SALLAI İLK KEZ
Galatasaray'ın transfer döneminin bitmesine kısa süre kala kadrosuna kattığı Roland Sallai, Kasımpaşa mücadelesi ile birlikte ilk kez 11'de görev yaptı.
Sarı kırmızılıların ilk Macar futbolcusu olarak tarihe geçen deneyimli kanat oyuncusuna Rams Park'ta destek verildi ve tezahüratlar yapıldı.
OSIMHEN "SONUNDA" ATTI!
Galatasaray'a geldiği günden bu yana çıktığı tüm maçlarda skor katkısı veren Victor Osimhen'in gollerinden biri Abdülkerim'e diğeri ise Baba Rahman'a yazılmıştı.
Nijeryalı forvet, ilk kez kendisine yazılan golün ardından sonunda anlamı taşıyan "Finally" kelimesine formaya yazdırdı ve sevinci srıasında kameraya gösterdi.
DEVAM EDEMEDİ
Sarı kırmızılıların Nijeryalı futbolcusu 2 gol attıktan sonra sakatlandı. Karşılaşmada defansın arkasına koştuğu sırada bir anda duraksayan dev forvet, oyuna devam etti ancak ikinci yarıya çıkamadı.
Okan Buruk, sakatlanan öğrencisi yerine Dries Mertens'i oyuna dahil etti.
KASIMPAŞA'DAN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ
Güçlü rakibinin rekor kırmak için sahaya çıktığı akşamda 3-0 geriye düşen Kasımpaşa özellikle ikinci devredeki performansıyla beraberliği koparmayı başardı.
Paşa, 3-0'a rağmen oyundan kopmadı. Mamadou Fall, Haris Hajradinovic ve Nuno da Costa'nın golleri ile 1 puan aldı.