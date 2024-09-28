Galatasaray 3-0 öne geçtiği karşılaşmada Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada Galatasaray öne geçti. Abdülkerim Bardakcı'nın sol taraftan ortasında Osimhen, altıpas çizgisi önünden topa bekletmeden vuruş yaptı ve fileleri havalandırdı: 1-0

28. dakikada Galatasaray durumu 2-0 yaptı. Gabriel Sara'nın uzun pasında topla buluşan Osimhen, penaltı noktası civarından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0

34. dakikada Galatasaray, Icardi ile farkı 3'e çıkardı. Jakobs'un sol taraftan kullandığı uzun taçta Icardi, ceza sahası sol çaprazında topla buluştuktan sonra dönerek vuruşunu yaptı ve ağları sarstı: 3-0

37. dakikada Barak'ın ortasında Da Costa'nın, altıpas çizgisi üzerinden kafayla vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.

44. dakikada Kasımpaşa, farkı 2'ye indirdi. Winck'in sağ kanattan ortasında Fall, ceza sahası sağ çaprazından bekletmeden vuruşunu yaptı ve fileleri havalandırdı: 3-1

54. dakikada Kasımpaşa'nın penaltısı iptal oldu. Gökhan Gül'ün uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Fall, ceza sahasına girmek isterken Jakobs meşin yuvarlağa müdahale etti. Bu müdahale sonrası Jakobs'un topa elle dokunduğunu düşünen hakem Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izlemeye giden Oğuzhan Çakır, penaltı kararını iptal etti.

78. dakikada Aytaç Kara'nın sol taraftan kullandığı kornerde ön direkte bulunan Berkan Kutlu'nun ters kafa vuruşunda, kaleci Muslera, son anda topu kornere çeldi.

83. dakikada Kasımpaşa, penaltıdan durumu 3-2 yaptı. Hajradinovic'in sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte bulunan Fall'ın kafa vuruşunda top, Jakobs'un eline çarptı. Meşin yuvarlağın dışarı çıkmasının ardından VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Hajradinovic, fileleri havalandırdı: 3-2

90+5. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Espinoza'nın havalandırdığı topta Hajradinovic, topu kafayla altıpas çizgisinde bulunan Da Costa'ya indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-3