PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Aslan'a uzatmada şok! Galatasaray Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7'inci haftasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Sarı kırmızılılar 3-0 öne geçtiği karşılaşmada yediği 3 golle karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Victor Osimhen'in 2 ve Mauro Icardi'nin sayılarıyla farkı bulan Aslan, rakibine engel olamadı ve karşılaşma eşitlikle sona erdi. Okan Buruk ve öğrencileri, en iyi başlangıç için 7 galibiyete ulaşma başarısını gösteremedi. İşte Galatasaray - Kasımpaşa maçında yaşanan önemli anlar ve kritik pozisyonlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Eylül 2024 , 18:03 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024 , 21:37
Aslan’a uzatmada şok! Galatasaray Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trendyol Süper Lig'in 7'inci haftasında Galatasaray, 3-0 öne geçtiği Kasımpaşa karşısında 3 gol yiyerek mücadeleden beraberlikle ayrıldı. İşte Galatasaray Kasımpaşa maçında yaşanan önemli anlar ve kritik pozisyonlar...

Galatasaray 3-0 öne geçtiği karşılaşmada Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldıGalatasaray 3-0 öne geçtiği karşılaşmada Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada Galatasaray öne geçti. Abdülkerim Bardakcı'nın sol taraftan ortasında Osimhen, altıpas çizgisi önünden topa bekletmeden vuruş yaptı ve fileleri havalandırdı: 1-0

28. dakikada Galatasaray durumu 2-0 yaptı. Gabriel Sara'nın uzun pasında topla buluşan Osimhen, penaltı noktası civarından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0

34. dakikada Galatasaray, Icardi ile farkı 3'e çıkardı. Jakobs'un sol taraftan kullandığı uzun taçta Icardi, ceza sahası sol çaprazında topla buluştuktan sonra dönerek vuruşunu yaptı ve ağları sarstı: 3-0

37. dakikada Barak'ın ortasında Da Costa'nın, altıpas çizgisi üzerinden kafayla vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.

44. dakikada Kasımpaşa, farkı 2'ye indirdi. Winck'in sağ kanattan ortasında Fall, ceza sahası sağ çaprazından bekletmeden vuruşunu yaptı ve fileleri havalandırdı: 3-1

54. dakikada Kasımpaşa'nın penaltısı iptal oldu. Gökhan Gül'ün uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Fall, ceza sahasına girmek isterken Jakobs meşin yuvarlağa müdahale etti. Bu müdahale sonrası Jakobs'un topa elle dokunduğunu düşünen hakem Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izlemeye giden Oğuzhan Çakır, penaltı kararını iptal etti.

78. dakikada Aytaç Kara'nın sol taraftan kullandığı kornerde ön direkte bulunan Berkan Kutlu'nun ters kafa vuruşunda, kaleci Muslera, son anda topu kornere çeldi.

83. dakikada Kasımpaşa, penaltıdan durumu 3-2 yaptı. Hajradinovic'in sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte bulunan Fall'ın kafa vuruşunda top, Jakobs'un eline çarptı. Meşin yuvarlağın dışarı çıkmasının ardından VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Hajradinovic, fileleri havalandırdı: 3-2

90+5. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Espinoza'nın havalandırdığı topta Hajradinovic, topu kafayla altıpas çizgisinde bulunan Da Costa'ya indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-3

Victor Osimhen de Mauro Icardi sevinci yaptı. [DHA}Victor Osimhen de Mauro Icardi sevinci yaptı. [DHA}

İKİ YILDIZ BİR ARADA

Galatasaray'ın Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaştığı maçta Teknik Direktör Okan Buruk çift forvetli sisteme döndü.

Başarılı antrenör, sakatlık sonrası PAOK karşısında attığı enfes gol ile yine kalitesini konuşturmayı başaran Mauro Icardi'yi, Victor Osimhen'in yanında görevlendirerek ileri uçta iki forvetle gol aradı.

İki yıldız ilk defa birlikte 11'de yer almış oldu.

Roland Sallai 6 milyon euroya transfer oldu [İHA]Roland Sallai 6 milyon euroya transfer oldu [İHA]

ROLAND SALLAI İLK KEZ

Galatasaray'ın transfer döneminin bitmesine kısa süre kala kadrosuna kattığı Roland Sallai, Kasımpaşa mücadelesi ile birlikte ilk kez 11'de görev yaptı.

Sarı kırmızılıların ilk Macar futbolcusu olarak tarihe geçen deneyimli kanat oyuncusuna Rams Park'ta destek verildi ve tezahüratlar yapıldı.

Victor Osimhen sonunda anlamına gelen ʺFinallyʺ kelimesi ile şanssızlığını kırdığını gösterdi. [İHA]Victor Osimhen sonunda anlamına gelen ʺFinallyʺ kelimesi ile şanssızlığını kırdığını gösterdi. [İHA]

OSIMHEN "SONUNDA" ATTI!

Galatasaray'a geldiği günden bu yana çıktığı tüm maçlarda skor katkısı veren Victor Osimhen'in gollerinden biri Abdülkerim'e diğeri ise Baba Rahman'a yazılmıştı.

Nijeryalı forvet, ilk kez kendisine yazılan golün ardından sonunda anlamı taşıyan "Finally" kelimesine formaya yazdırdı ve sevinci srıasında kameraya gösterdi.

Victor Osimhen 2 golle maçı tamamladı. [DHA]Victor Osimhen 2 golle maçı tamamladı. [DHA]

DEVAM EDEMEDİ

Sarı kırmızılıların Nijeryalı futbolcusu 2 gol attıktan sonra sakatlandı. Karşılaşmada defansın arkasına koştuğu sırada bir anda duraksayan dev forvet, oyuna devam etti ancak ikinci yarıya çıkamadı.

Okan Buruk, sakatlanan öğrencisi yerine Dries Mertens'i oyuna dahil etti.

Kasımpaşalı futbolcular Nuno da Costa'nın golü sonrası böyle sevindi. [Kasımpaşa X hesabı]}Kasımpaşalı futbolcular Nuno da Costa'nın golü sonrası böyle sevindi. [Kasımpaşa X hesabı]}

KASIMPAŞA'DAN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Güçlü rakibinin rekor kırmak için sahaya çıktığı akşamda 3-0 geriye düşen Kasımpaşa özellikle ikinci devredeki performansıyla beraberliği koparmayı başardı.

Paşa, 3-0'a rağmen oyundan kopmadı. Mamadou Fall, Haris Hajradinovic ve Nuno da Costa'nın golleri ile 1 puan aldı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Nasrallah’tan sonra Hamaney paniği! İran’dan intikam yemini ABD’ye suçlama | Hizbullah’tan misilleme: Tel Aviv’de siren sesleri
Serhat Akın olayında flaş gelişme! Gözaltındaki kişi sayısı 5’e yükseldi
Aslan’a uzatmada şok! Galatasaray Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı
Hizbullah’ın yeni lideri kim olacak? Haşim Safiyuddin iddiası
Başkan Erdoğan Chery International Başkanı Zhang Guibing’i kabul etti! Yeni yatırım yükleniyor
CHP’deki kaçakçılık skandalı: Özgür Özel milletvekili Ediz Ün’ün istifasını istedi
Başkan Erdoğan’dan dünyaya Lübnan çağrısı: BM İsrail’e karşı harekete geçmeli
Başkan Erdoğan’dan Şeyda Yılmaz’ın ailesine taziye telefonu
Fenerbahçe taraftarlarından Başkan Ali Koç için istifa yürüyüşü
Dolmabahçe’de yatırım zirvesi! Başkan Erdoğan’dan yatırımcıya güven muhalefete ayar: Erken seçim yok | Enflasyon kontrol altında
Hizbullah saatler sonra doğruladı: Hasan Nasrallah öldü
İBB’den ihale oyunu: 14 Milyar TL’ye çökme operasyonu mu? Önce iptal ettiler sonra yükselttiler
32 yıldır Hizbullah’ı yöneten Hasan Nasrallah kimdir? Ölümü sonrası ne olur? Yerine kim gelecek? | Vurulan binayı A Haber görüntüledi
Serhat Akın’ı Ali Koç mu vurdurdu: Bunlar ’Escobar’ tekniği
Emekli zammı için yeni ipucu! Anket sonuçları çıktı: SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar alacak? | İşte yeni tuturlar...
SON DAKİKA