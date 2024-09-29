SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Simon Banza'dan Victor Osimhen ve Mauro Icardi açıklaması:

Trendyol Süper Lig'in 7'inci haftasında Konyaspor'u 3-2 yenen Trabzonspor'un 2 golünü Simon Banza kaydetti. Kongolu forvet, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Kendisiyle aynı mevkide oynayan Mauro Icardi ve Victor Osimhen hakkında da konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 19:40 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 19:40
Simon Banza’dan Victor Osimhen ve Mauro Icardi açıklaması:

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'deki ilk galibiyetini Konyaspor'dan aldı. Bordo mavililer, Papara Park'ta ağırladığı yeşil beyazlıları 3-2 yenerek ilk 3 puanını hanesine yazdırdı.

Simon Banza bu sezonun ilk 3 puanında büyük rol oynadı. [AA]Simon Banza bu sezonun ilk 3 puanında büyük rol oynadı. [AA]

Karşılaşmada 2 gol atan Simon Banza, mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

İlk kez gol sevinci yaşadığı maçına ardından konuşan Banza; "Öncelikle bizim için kulübümüz için ve taraftarlarımız için çok önemli bir üç puan aldık. Santrafor oyuncusu olarak gol atmak benim için normal ve takıma yardımcı olmak istiyorum. Gol sevincim Joker'den geliyor. Takım ve hocamız için çok mutluyum. Önümüzdeki haftaya odaklanacağız çünkü zor bir takıma karşı oynayacağız. Hocamız oyuncularını saha içerisinde en rahat mücadele etmeleri için hazırlıyor. Bu durum süreç ve zaman gerektiriyor. Biz de zamana sahip oldukça hocamız takımı biz de hocamızı tanıyoruz. Trabzonspor büyük bir takım ve dolayısıyla her maçı kazanmak için sahaya çıkıyor" dedi.

Simon Banza ilk gol sevincini Konyaspor maçında yaşadı. [AA]Simon Banza ilk gol sevincini Konyaspor maçında yaşadı. [AA]

"HERKES KENDİ TAKIMI İÇİN OYNUYOR"

Kendisine yöneltilen Mauro İcardi ve Victor Osimhen sorusunu yanıtlayan Simon Banza, "Türkiye ligi en üst seviyede oynanıyor. Üst düzey liglerden birisi. Dolayısıyla mücadele olacak. Biz de santrafor olarak gol atmaya ve kazandırmaya çalışacağız. Tabi ki her maça çıkınca en iyi mücadeleyi vermeye çalışacağız. Herkes takımını en yukarıda tutabilmek için mücadele ediyor" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA