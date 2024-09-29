Simon Banza’dan Victor Osimhen ve Mauro Icardi açıklaması:

Simon Banza bu sezonun ilk 3 puanında büyük rol oynadı. [AA]

Karşılaşmada 2 gol atan Simon Banza, mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

İlk kez gol sevinci yaşadığı maçına ardından konuşan Banza; "Öncelikle bizim için kulübümüz için ve taraftarlarımız için çok önemli bir üç puan aldık. Santrafor oyuncusu olarak gol atmak benim için normal ve takıma yardımcı olmak istiyorum. Gol sevincim Joker'den geliyor. Takım ve hocamız için çok mutluyum. Önümüzdeki haftaya odaklanacağız çünkü zor bir takıma karşı oynayacağız. Hocamız oyuncularını saha içerisinde en rahat mücadele etmeleri için hazırlıyor. Bu durum süreç ve zaman gerektiriyor. Biz de zamana sahip oldukça hocamız takımı biz de hocamızı tanıyoruz. Trabzonspor büyük bir takım ve dolayısıyla her maçı kazanmak için sahaya çıkıyor" dedi.