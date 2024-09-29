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Bodrum evinde 3'ledi! Bodrum FK Adana Demirspor'u 3-1 yendi

Trendyol Süper Lig'in 7'inci haftasında Adana Demirspor'u ağırlayan Bodrum FK, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Yeşil beyazlılar, kazandığı mücadele ile birlikte 9 puana ulaştı ve 8'inci sıraya yükseldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 22:37 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 22:40
Bodrum evinde 3’ledi! Bodrum FK Adana Demirspor’u 3-1 yendi

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Bu sezon ilk defa Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Bodrum Fk, 7'inci hafta mücadelesinde Adana Demirspor'u ağırladı. Müsabaka Ege temsilcisinin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Bodrum FK bu sezon 3. galibiyetini aldı. [İHA]Bodrum FK bu sezon 3. galibiyetini aldı. [İHA]

Karşılaşmanın 13'üncü dakikasında George Puscas takımını 1-0 öme geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Yeşil beyazlılar Taulant Seferi ile 2 farkı yakalayan Bodrum Fk, Andrew Gravillon'un golü ile tehlikeli anlar yaşamaya başladı. 81'de Seferi penaltı kaçırdı. Ancak 82'de Puscas takımının üçüncü golünü kaydetti.

Bodrum FK oyuncularının galibiyet sonrası sevinci [Bodrum FK X Hesabı}Bodrum FK oyuncularının galibiyet sonrası sevinci [Bodrum FK X Hesabı}

Bu sonuçla Bodrum FK puanını 9'a yükseltirken Adana Demirspor ise 1'de kaldı.

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