Bodrum evinde 3’ledi! Bodrum FK Adana Demirspor’u 3-1 yendi

Bu sezon ilk defa Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Bodrum Fk, 7'inci hafta mücadelesinde Adana Demirspor'u ağırladı. Müsabaka Ege temsilcisinin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Bu sezon ilk defa Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Bodrum Fk, 7'inci hafta mücadelesinde Adana Demirspor'u ağırladı. Müsabaka Ege temsilcisinin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın 13'üncü dakikasında George Puscas takımını 1-0 öme geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.
Yeşil beyazlılar Taulant Seferi ile 2 farkı yakalayan Bodrum Fk, Andrew Gravillon'un golü ile tehlikeli anlar yaşamaya başladı. 81'de Seferi penaltı kaçırdı. Ancak 82'de Puscas takımının üçüncü golünü kaydetti.
Bu sonuçla Bodrum FK puanını 9'a yükseltirken Adana Demirspor ise 1'de kaldı.