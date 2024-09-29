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Eyüp hata yapmadı! Eyüpspor Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 3-2 yendi

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayan Eyüpspor, sahadan 3-2 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı ve zirvedeki grubu takibini sürdürdü.

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Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 18:25 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 18:25
Eyüp hata yapmadı! Eyüpspor Süper Lig’de Gaziantep FK’yı 3-2 yendi

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İlk kez mücadele ettiği Trendyol Süper Lig'deki çıkışıyla dikkatleri üzerinde toplayan Eyüpspor, 7. haftada evinde ağırladığı maçta 3-2 yenerek sahadan 3 puanla ayrıldı.

Eyüpspor galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi. [AA]Eyüpspor galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi. [AA]

Karşılaşmanın 15'inci dakikasında Ahmed Kutucu ile öne geçti. 28'de Deian Sorescu skoru eşitledi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

ikinci devrede Emre Akbaba 65'te skoru takımı lehine 2-1'e getirdi. 79'da ise Mame Thiam farkı ikiye çıkardı. 90'da Emre Taşdemir konuk takımın ikinci golünü atsa da bu sayı aynı zamanda skoru da belirledi.

Eyüpspor puanını 12'ye yükseltirken Gazaintep 4'te kaldı.

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