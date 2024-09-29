Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, deplasmanda ezeli rakibi Atletico Madrid ile kozlarını paylaştı.
Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, deplasmanda ezeli rakibi Atletico Madrid ile kozlarını paylaştı.
Madrid derbisi, Real'in Eder Militao'nun attığı golle 1-0'lık üstünlüğü ile devam ederken Courtois'e atılan maddeler sebebiyle durdu. İkinci kez anons yapılan Metropolitano'da takımlar 69'uncu dakikada soyunma odasına gitti.
SIMEONE TRİBÜNLERE GİTTİ
Maçta yaşanan olayların ardından Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, taraftarlardan sakin olmasını istedi.
Tribünlerin önüne giderek ricada bulunan Arjantinli teknik adam derbinin oynanması için gayret gösterdi.
COURTOIS'E DESTEK
Simeone taraftara gitmesinin yanı sıra Real Madrid'in yıldızı Courtois'e de moral verdi.
Belçikalı file bekçisi ile el sıkıştı.
Bir süre sonra maç devam etti. Karşılaşmanın son anlarında Real Madrid, duraklama dakikalarında Angel Correa'ya engel olamadı ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.