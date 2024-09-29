Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid , deplasmanda ezeli rakibi Atletico Madrid ile kozlarını paylaştı.

Real Madrid'in golü sonrası Jude Bellingham böyle sevindi. [REUTERS]

Madrid derbisi, Real'in Eder Militao'nun attığı golle 1-0'lık üstünlüğü ile devam ederken Courtois'e atılan maddeler sebebiyle durdu. İkinci kez anons yapılan Metropolitano'da takımlar 69'uncu dakikada soyunma odasına gitti.