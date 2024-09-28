Samsun’da inanılmaz geri dönüş! Samsunspor 4-3 Göztepe MAÇ SONUCU

Karadeniz temsilcisi bu skorla birlikte puanını 15'e yükseltirken İzmir ekibi ise 9'da kaldı.

Samsunspor , Trendyol Süper Lig 'in 7'inci haftasında Göztepe ile evinde karşılaştı. Kırmızı beyazlılar, rakibini 3-1 geride olmasına rağmen 4-3 yenerek bu sezon 5'inci galibiyetini aldı.

Marius Samsunspor'un en etkili isimlerinden biriydi. [İHA]

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada orta sahada Zeki Yavru ile hava topu mücadelesinde Solet kafasına aldığı darbe sonucu yerde kaldı. Bir süre saha içinde tedavisi yapılan Solet, daha sonra ambulans ile hastaneye götürüldü. Bu futbolcunun yerine 5. dakikada Kuryu Matsuki oyuna dahil oldu.

13. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızlı takımın sol çaprazdan kazandığı taç atışını Djalma kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına gönderdiği topu Zeki Yavru, ters bir kafa vuruşu ile kendi kalesine gönderdi: 1-0

27. dakikada ev sahibi takımın atağında Laura'nın pasında Ntcham'ın ceza sahası dışından sert şutunda, top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

28. dakikada Samsunspor 1-1 beraberliği yakaladı. Bola'nın sağ çaprazdan ortasına arka direkte iyi yükselen Moundilmadji kafa ile vurdu, kaleci Lis'ten seken topu tekrar önünde bulan Moundilmadji, kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı bu sefer ağlara gönderdi: 1-1

41. dakikada Göztepe, 2-1 öne geçti. Taha Altıkardeş'in uzun pasına hareketlenen Romulo, ceza sahasına girer girmez düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, müsabakayı protokol tribününden takip etti.

50. dakikada kaleciye atılan geri pasta araya giren Juan, kaleci Okan'ı çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3

60. dakikada Göztepe'nin kullandığı kornerde oluşan karambolde Djalma'nın önünde kalan top, direkten oyun alanına geri döndü.

61. dakikada hızlı gelişen Samsunspor atağında penaltı noktasında topu önünde bulan Ntcham'ın şutu direğin sağından dışarı çıktı.

70. dakikada Bola'nın pasında ceza sahasında topla bulaşan Ntcham'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-3

80. dakikada Zeki ile verkaç yapan Schinler'in sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu. 3-3

90+1. dakikada Soner'in uzaktan şutunda kaleci Lis'ten dönen topu iyi takip eden Ntcham'ın şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 4-3