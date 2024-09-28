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İbrahim Hatipoğlu'ndan hakemlere tepki! "Daha rahat penaltı arıyorlar"

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, 3-3 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu; "Bir yol kazası oldu. Ders çıkarmalıyız. Adana Demirspor, Fenerbahçe ve bu maç! Yine çok kolay penaltı verildi, VAR müdahalesi ile verildi. Uzun süre incelendi. Sanki biz öndeyken, hakemler daha rahat penaltı arıyor." dedi.

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Giriş Tarihi :28 Eylül 2024 , 23:20 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024 , 23:20
İbrahim Hatipoğlu’ndan hakemlere tepki! Daha rahat penaltı arıyorlar

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Trendyol Süper Lig'in 7'inci haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşma sonrasında açıklama yapan Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, hakemlere tepki gösterdi.

İbrahim Hatipoğlu aleyhlerinde çok kolay penaltı verildiğini söyledi. [Anadolu Ajansı]İbrahim Hatipoğlu aleyhlerinde çok kolay penaltı verildiğini söyledi. [Anadolu Ajansı]

"BUNDAN DERS ÇIKARMALIYIZ"

İbrahim Hatipoğlu yaptığı açıklamada, "Yol kazası oldu, rekoru kıramadık. Üzgünüz ama ilk yarıdaki oyunu genele yayarak devam edeceğiz. UEFA Avrupa Ligi'ne konsantre olacağız. Bu yol kazası ve hepimiz bundan ders çıkarmalıyız." dedi.

Kendi aleyhlerinde çok kolay penaltı çaındığını dile getiren Hatipoğlu, "Bu maçı hakeme bağlamak doğru olmaz. Genç hakemleri destekliyoruz. Ancak önde olduğumuz maçlarda hakemler çok kolay veriyor. Adana Demirspor, Fenerbahçe ve bu maç! Yine çok kolay penaltı verildi, VAR müdahalesi ile verildi. Uzun süre incelendi. Sanki biz öndeyken, hakemler daha rahat penaltı arıyor. Bu maçın hakemi iyi maç yönetti, genç bir hakem için iyiydi. Ancak skora göre penaltılar kolay veriliyor." diye konuştu.

İbrahim Hatipoğlu yoğun fikstürü bildiklerini söyledi. [İHA]İbrahim Hatipoğlu yoğun fikstürü bildiklerini söyledi. [İHA]

"FİKSTÜRÜN YOĞUN OLACAĞINI BİLİYORDUK"

İbrahim Hatipoğlu, dünya futbolunun gündeminde olan ve Türkiye'de de çok konuşulan yoğun fikstürle ilgili olarak: "Fikstürün yoğun olacağını biliyorduk, ona göre takım kurduk. Rotasyon diyemeyiz, ilk yarı çok iyiydik. Kimse eksiklikleri hissetmedi ama yorgunluklar ortaya çıktı. Okan Hoca, bu maçı yarın oynayabileceğimizi söyledi. Böyle fırsat ve olanak vardı. Ancak TFF böyle takdir etmiş. 3-0 öne geçtiğimiz maçı kazanarak bitirmeliydik." ifadelerini kullandı.

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