İbrahim Hatipoğlu'ndan hakemlere tepki! "Daha rahat penaltı arıyorlar"

İbrahim Hatipoğlu aleyhlerinde çok kolay penaltı verildiğini söyledi. [Anadolu Ajansı]

"BUNDAN DERS ÇIKARMALIYIZ"

İbrahim Hatipoğlu yaptığı açıklamada, "Yol kazası oldu, rekoru kıramadık. Üzgünüz ama ilk yarıdaki oyunu genele yayarak devam edeceğiz. UEFA Avrupa Ligi'ne konsantre olacağız. Bu yol kazası ve hepimiz bundan ders çıkarmalıyız." dedi.

Kendi aleyhlerinde çok kolay penaltı çaındığını dile getiren Hatipoğlu, "Bu maçı hakeme bağlamak doğru olmaz. Genç hakemleri destekliyoruz. Ancak önde olduğumuz maçlarda hakemler çok kolay veriyor. Adana Demirspor, Fenerbahçe ve bu maç! Yine çok kolay penaltı verildi, VAR müdahalesi ile verildi. Uzun süre incelendi. Sanki biz öndeyken, hakemler daha rahat penaltı arıyor. Bu maçın hakemi iyi maç yönetti, genç bir hakem için iyiydi. Ancak skora göre penaltılar kolay veriliyor." diye konuştu.