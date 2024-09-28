Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7'inci haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı için Antalya'ya gitti. Kanarya'nın mücadelede yer alacak oyuncuların bulunduğu kamp listesinde yıldız futbolcuya yer verilmedi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7'inci haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı için Antalya'ya gitti. Kanarya'nın mücadelede yer alacak oyuncuların bulunduğu kamp listesinde yıldız futbolcuya yer verilmedi.
Osayi-Samuel'in Union SG maçında ayağı burkulduğu için Antalya kafilesinde yer almadığı öğrenildi.
📋 Antalyaspor maçı kamp kadromuz.#ANTvFB pic.twitter.com/6FoBIJn77j— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 28, 2024