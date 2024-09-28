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Fenerbahçe'de yıldız futbolcu kadroya alınmadı!

Trendyol Süper Lig'in 7'inci haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Sarı lacivertlilerin yıldız futbolcusu kafileye dahil edilmedi.

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Giriş Tarihi :28 Eylül 2024 , 17:44 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024 , 17:54
Fenerbahçe’de yıldız futbolcu kadroya alınmadı!

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7'inci haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı için Antalya'ya gitti. Kanarya'nın mücadelede yer alacak oyuncuların bulunduğu kamp listesinde yıldız futbolcuya yer verilmedi.

Bright Osayi-Samuel sakatlığı nedeniyle Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. [Anadolu Ajansı}Bright Osayi-Samuel sakatlığı nedeniyle Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. [Anadolu Ajansı}

Osayi-Samuel'in Union SG maçında ayağı burkulduğu için Antalya kafilesinde yer almadığı öğrenildi.

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