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Okan Buruk'un kafasındaki 11! Galatasaray Kasımpaşa ile kaşırşılaşıyor | Icardi oynayacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında lider Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi kadrolar netletşmeye başladı. İşte Galatasaray - Kasımpaşa maçı 11'leri...

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Giriş Tarihi :28 Eylül 2024 , 10:49 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024 , 10:58
Okan Buruk’un kafasındaki 11! Galatasaray Kasımpaşa ile kaşırşılaşıyor | Icardi oynayacak mı?

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Ligde sarı-kırmızılılar, oynadığı 6 maçı da kazandı ve 18 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kasımpaşa ise 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 6 puan ve averajla 11. sırada bulunuyor.

Saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Mehmet Akıncık ile Ali Can Alp yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ozan Ergün olacak. BeINSPORTS'tan canlı yayınlanacak maçı takvim.com.tr üzerinden de canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen.
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Rodrigues, Cafu, Aytaç, Barak, Ben Ouanes, Da Costa, Fall.

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41. RANDEVU
Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 40 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 26 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 7 kez rakibini mağlup edebildi. 7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 81 golüne, lacivert-beyazlılar 42 golle yanıt verdi.

Kasımpaşa takımı (İHA)Kasımpaşa takımı (İHA)

GALATASARAY LİGDE KAYIPSIZ
Süper Lig'de sezonun yenilgisiz takımlarından Galatasaray, oynadığı 6 maçtan da galip ayrılarak, en iyi sezon başlangıcını tekrarlamıştı. Galatasaray Kasımpaşa karşısında galip ayrılması durumunda en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirecek.


LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı maçlarda 20 gol kaydetti. Hücumda etkili performans sergileyen ve maç başı 3.3 gol ortalamasıyla mücadele eden sarı-kırmızılılar, ligin de en golcü takımı konumunda bulunuyor.

Cimbom'da ligde Barış Alper Yılmaz 4, Dries Mertens 3, Gabriel Sara, Michy Batshuayi ve Abdülkerim Bardakcı da 2'şer kez rakip fileleri havalandırdı.

Barış Alper Yılmaz (AA)Barış Alper Yılmaz (AA)

Sakatlığından dolayı tedavisi devam eden Faslı futbolcu Hakim Ziyech, Kasımpaşa maçında oynayamayacak.

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