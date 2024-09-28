Okan Buruk’un kafasındaki 11! Galatasaray Kasımpaşa ile kaşırşılaşıyor | Icardi oynayacak mı?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Ligde sarı-kırmızılılar, oynadığı 6 maçı da kazandı ve 18 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kasımpaşa ise 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 6 puan ve averajla 11. sırada bulunuyor.
Saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Mehmet Akıncık ile Ali Can Alp yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ozan Ergün olacak. BeINSPORTS'tan canlı yayınlanacak maçı takvim.com.tr üzerinden de canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen.
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Rodrigues, Cafu, Aytaç, Barak, Ben Ouanes, Da Costa, Fall.
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41. RANDEVU
Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 40 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 26 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 7 kez rakibini mağlup edebildi. 7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 81 golüne, lacivert-beyazlılar 42 golle yanıt verdi.