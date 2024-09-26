Kartal Avrupa’da dağıldı! Beşiktaş Avrupa Ligi’nde Ajax’a 4-0 mağlup oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, ilk 11'de denediği Mustafa Erhan Herkimoğlu'nu sadece 45 dakika sahada tuttu.

Ajax son maçında Go Ahead Eagles ile deplasmanda 1-1 berabeere kaldı. [İHA]

AJAX'IN AVRUPA LİGİ YOLCULUĞU

Geride kalan sezonu çok kötü bitiren Ajax, buna rağmen UEFA Avrupa Ligi ön elemelerine katıldı.

2. ön eleme turunda Vojvodina'yı 1-0 ve 3-1'lik skorlarla yenerek Panathinaikos'un rakibi oldu. Yunan temsilcisi karşısında çok zorlanan Hollanda devi, penaltılarla tur atlamayı başardı.

Play-off turunda Polonya'nın Jagiellonia ile karşılaşıp 4-1 ve 3-0'lık galibiyetlerle lig usulü ile oynanacak gruba katılmaya hak kazandı.