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Kartal Avrupa'da dağıldı! Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Ajax'a 4-0 mağlup oldu

Bu sezon oynadığı maçlarda mağlubiyet yüzü görmeyen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk karşılaşmasına Ajax karşısında çıktı. Siyah beyazlılar Amsterdam'da oynanan mücadelede rakibine karşı hiçbir varlık ortaya koyamadı ve sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Hollanda ekibinin golleri Kian Fitz-Jim, Mika Godts ve Kenneth Taylor'dan geldi. İşte Ajax - Beşiktaş maçında yaşananlar...

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 20:50 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 23:56
Kartal Avrupa’da dağıldı! Beşiktaş Avrupa Ligi’nde Ajax’a 4-0 mağlup oldu

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Ajax ile oynadığı maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı ve sezona puansız başladı. Siyah beyazlılar bu sonuçla yeni sezonda ilk defa mağlubiyet aldı. Siyah beyazlılar gelecek hafta Frankfurt'u konuk edecek. İşte Ajax - Beşiktaş maçında yaşananlar...

Beşiktaş Hollanda'da istediği oyunu ortaya koyamadı. [Anadolu Ajansı]Beşiktaş Hollanda'da istediği oyunu ortaya koyamadı. [Anadolu Ajansı]

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Uduokhai'nin uzun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mustafa Hekimoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

16. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Godts'un şutunda kaleci Mert topu çeldi. Pozisyonun devamında Beşiktaş savunmasının uzaklaştıramadığı top sol çaprazda Fitz-Jim'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp dışarıya çıktı.

31. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Taylor'ın içeriye çevirdiği topu önünde bulan Fitz-Jim'in kale önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

GOL VE ÖNEMLİ ANLAR

Mert Günok'tan Godts'a geçit yok!

Ajax, Fitz Jim'in attığı golle temsilcimiz karşısında öne geçti.

Ajax, Mika Godts'un golüyle farkı ikiye çıkardı.

Ajax, Kenneth Taylor ile bir gol daha buldu.


Mika Godts farkı 4'e çıkaran golü attı

Ciro Immobile bu sezon 8 gol attı. [Anadolu Ajansı]Ciro Immobile bu sezon 8 gol attı. [Anadolu Ajansı]

2 YILDIZA KESİK

Beşiktaş'ın Hollanda'da Ajax ile kozlarını paylaştığı UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde iki yıldız isim ilk 11'de yoktu.

Joao Mario yerine Jean Onana görev yaparken Giovanni van Bronckhorst forvette ise Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu tercih etti.

Mustafa Erhan Hekimoğlu Ajax maçında 45 dakika forma giydi. [AFP]Mustafa Erhan Hekimoğlu Ajax maçında 45 dakika forma giydi. [AFP]

MUSTAFA ERHAN İLE 45 DAKİKA

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, ilk 11'de denediği Mustafa Erhan Herkimoğlu'nu sadece 45 dakika sahada tuttu.

İlk yarının sona ermesinin ardından ikinci devreye Ciro Immobile başladı.

Ajax son maçında Go Ahead Eagles ile deplasmanda 1-1 berabeere kaldı. [İHA]Ajax son maçında Go Ahead Eagles ile deplasmanda 1-1 berabeere kaldı. [İHA]

AJAX'IN AVRUPA LİGİ YOLCULUĞU

Geride kalan sezonu çok kötü bitiren Ajax, buna rağmen UEFA Avrupa Ligi ön elemelerine katıldı.

2. ön eleme turunda Vojvodina'yı 1-0 ve 3-1'lik skorlarla yenerek Panathinaikos'un rakibi oldu. Yunan temsilcisi karşısında çok zorlanan Hollanda devi, penaltılarla tur atlamayı başardı.

Play-off turunda Polonya'nın Jagiellonia ile karşılaşıp 4-1 ve 3-0'lık galibiyetlerle lig usulü ile oynanacak gruba katılmaya hak kazandı.

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