Kartal Avrupa’da dağıldı! Beşiktaş Avrupa Ligi’nde Ajax’a 4-0 mağlup oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Ajax ile oynadığı maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı ve sezona puansız başladı. Siyah beyazlılar bu sonuçla yeni sezonda ilk defa mağlubiyet aldı. Siyah beyazlılar gelecek hafta Frankfurt'u konuk edecek. İşte Ajax - Beşiktaş maçında yaşananlar...
Beşiktaş Hollanda'da istediği oyunu ortaya koyamadı. [Anadolu Ajansı]
MAÇTAN DAKİKALAR
1. dakikada Uduokhai'nin uzun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mustafa Hekimoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
16. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Godts'un şutunda kaleci Mert topu çeldi. Pozisyonun devamında Beşiktaş savunmasının uzaklaştıramadığı top sol çaprazda Fitz-Jim'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp dışarıya çıktı.
31. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Taylor'ın içeriye çevirdiği topu önünde bulan Fitz-Jim'in kale önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
GOL VE ÖNEMLİ ANLAR
Mert Günok'tan Godts'a geçit yok!
Ajax, Fitz Jim'in attığı golle temsilcimiz karşısında öne geçti.
Ajax, Mika Godts'un golüyle farkı ikiye çıkardı.
Ajax, Kenneth Taylor ile bir gol daha buldu.
Mika Godts farkı 4'e çıkaran golü attı
Ciro Immobile bu sezon 8 gol attı. [Anadolu Ajansı]
2 YILDIZA KESİK
Beşiktaş'ın Hollanda'da Ajax ile kozlarını paylaştığı UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde iki yıldız isim ilk 11'de yoktu.
Joao Mario yerine Jean Onana görev yaparken Giovanni van Bronckhorst forvette ise Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu tercih etti.