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Serhat Akın olayında flaş gelişme! İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 4 saldırgandan 2'si yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz günlerde Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırı ile ilgili açıklama yaparak 4 şahıstan 2'sinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Olaya karışanların E. Ü., M.A., O. D. ve O.M. adlı şahıslar olduğu tespit edilmiştir. Yardım ve yataklık yapan E.Ü. ve M.A. yakalanmıştır. Motosikleti kullanan O.M. ve silahla ateş eden O.D. isimli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir" dedi.

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Giriş Tarihi :28 Eylül 2024 , 15:09 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024 , 15:46
Serhat Akın olayında flaş gelişme! İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 4 saldırgandan 2’si yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Beykoz ilçesinde eski milli futbolcu Serhat Akın'ın silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Serhat Akın açıklaması (AA)İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Serhat Akın açıklaması (AA)

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi'nde futbol yorumcusu Serhat Akın'ın yaralanması olayı ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştiren motosikletin olay yerinde bulunan bir araçla birlikte hareket ettiği belirlenmiş, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.


Serhat Akın'ın silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada!


Çalışmalar sonucu olaya karışanların E.Ü, M.A, O.D. ve O.M. olduğunun tespit edildiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yardım ve yataklık yapan E.Ü. ve M.A. yakalanmıştır. Motosikleti kullanan O.M. ve silahla ateş eden O.D. isimli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri titizlikle sürdürülmektedir."

SALDIRGAN OZAN DALMAZ (TAKVİM.COM.TR)SALDIRGAN OZAN DALMAZ (TAKVİM.COM.TR)

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, sosyal medya hesabından silahlı saldırıya uğradığını duyurdu. Akın, ayaklarından yaralandı.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve şu anda futbol yorumcusu olan Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı.

SALDIRGAN OSMAN MUKAN (TAKVİM.COM.TR)SALDIRGAN OSMAN MUKAN (TAKVİM.COM.TR)

Program çıkışı ayaklarından vurulan Akın, yaralanarak yere yığılırken, saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden kaçtı. Akın, saldırıya uğradığını sosyal medya hesabından "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe" sözleriyle paylaşmıştı.


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