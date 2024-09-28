Alanya’ya tek gol yetti! Alanyaspor 1-0 Çaykur Rizespor MAÇ SONUCU

Süper Lig'in iki güçlü ekibi Alanyaspor ile Çaykur Rizespor Gain Park'ta kozlarını paylaştı. İki takımın mücadelesinden galip ayrılan taraf 1-0'lık sonuçla Akdeniz ekibi oldu.
Süper Lig'in iki güçlü ekibi Alanyaspor ile Çaykur Rizespor Gain Park'ta kozlarını paylaştı. İki takımın mücadelesinden galip ayrılan taraf 1-0'lık sonuçla Akdeniz ekibi oldu.
Karşılaşmanın tek golünü 33'üncü dakikada Nicolas Janvier kaydetti.
Turuncu yeşilli ekip gelecek hafta Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Yeşil mavililer ise bir başka Antalya temsilcisi Antalyaspor'u konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
18'inci dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan gerçekleşen atağında Hadergjonaj'ın ortaladığı topla ceza sahası içerisinde buluşan Cordova'nın vuruşunda top kalenin sağ tarafından az farkla dışarı gitti.
29'uncu Çaykur Rizespor'da Zeqiri'nin ceza sahasına gönderdiği ortada topla buluşan Olawoyin'in şutunu Lima kale çizgisi üzerinden uzaklaştırdı.
33'üncü dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ taraftan gelişen atakta Augusto'nun ceza sahası içerisine gönderdiği pasla topla buluşan Janvier'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
55'inci dakikada Alanyaspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Makouta'nın sert şutu az farkla dışarı çıktı.
63'üncü dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan gelişen atağında Augusto'nun pasında topla buluşan Yusuf Özdemir, rakiplerini geçerek şut çekti. Savunmadan seken dönen topu kaleci Grbic kontrol etti.
72'nci dakikada Çaykur Rizespor'da Ghezzal'in ortasında topla bulaşan Emrecan Bulut'un şutunda top kaleci Ertuğrul'un kontrolünde dışarı çıktı.