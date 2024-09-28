Alanya’ya tek gol yetti! Alanyaspor 1-0 Çaykur Rizespor MAÇ SONUCU

Süper Lig'in iki güçlü ekibi Alanyaspor ile Çaykur Rizespor Gain Park'ta kozlarını paylaştı. İki takımın mücadelesinden galip ayrılan taraf 1-0'lık sonuçla Akdeniz ekibi oldu.

Çaykur Rizespor bu sezon 5'inci mağlubiyetini aldı. [Anadolu Ajansı]

Karşılaşmanın tek golünü 33'üncü dakikada Nicolas Janvier kaydetti.

Turuncu yeşilli ekip gelecek hafta Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Yeşil mavililer ise bir başka Antalya temsilcisi Antalyaspor'u konuk edecek.