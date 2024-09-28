Galatasaray’da Victor Osimhen şoku! Yıldız futbolcu sakatlandı

Victor Osimhen Kasımpaşa maçını 2 golle tamamladı. [Anadolu Ajansı]

Maçın 45'inci dakikasında defansın arkasına sarktıktan sonra yavaşlayan ve kendisini yere bırakan Nijeryalı futbolcu, bir süre kendini denedi. İlk yarı bitince soyunma odasına gitti.

Okan Buruk, sakatlanan öğrencisinin yerine Dries Mertens'i aldı.