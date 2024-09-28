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Galatasaray'da Victor Osimhen şoku! Yıldız futbolcu sakatlandı

Trendyol Süper Lig'in 7'inci haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray'da Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı. Mücadelede 2 gol atan Nijeryalı yıldızın yerine Dries Mertens oyuna dahil oldu.

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Giriş Tarihi :28 Eylül 2024 , 20:07 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024 , 20:15
Galatasaray’da Victor Osimhen şoku! Yıldız futbolcu sakatlandı

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'İn 7'inci haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadelede Victor Osimhen sakatlandıktan sonra ikinci yarıya çıkamadı.

Victor Osimhen Kasımpaşa maçını 2 golle tamamladı. [Anadolu Ajansı]Victor Osimhen Kasımpaşa maçını 2 golle tamamladı. [Anadolu Ajansı]

Maçın 45'inci dakikasında defansın arkasına sarktıktan sonra yavaşlayan ve kendisini yere bırakan Nijeryalı futbolcu, bir süre kendini denedi. İlk yarı bitince soyunma odasına gitti.

Okan Buruk, sakatlanan öğrencisinin yerine Dries Mertens'i aldı.

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Victor Osimhen Galatasaray'da ilk gollerini attı! Nijeryalı dev coştu

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