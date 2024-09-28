Victor Osimhen Galatasaray’da ilk gollerini attı! Nijeryalı dev coştu

Kasımpaşa maçının 20'inci dakikasında ağları havalandıran Nijeryalı futbolcu bu kez sayıyı kendi hanesine yazdırdı. 27'inci dakikada ise farkı ikiye çıkarmayı başardı.

Victor Osimhen Galatasaray formasıyla şu ana kadar oynadığı tüm maçlarda skor katkısı sağladı. [Anadolu Ajansı]

Daha önce Çaykur Rizespor maçında Abdülkerim'in dokunduğu top nedeniyle atılan gol kendisine yazılmayan Victor Osimhen, PAOK karşısında ise rakibin müdahalesi sonrasında yine sevinç yaşayamamıştı.

Dev forvet bu kez Kasımpaşa ağlarını havalandırarak ilk gol sevincini yaşadı. Abdülkerim'in 20'inci dakikada yaptığı orta sonrası topa sadece dokundu ve Andreas Gianniotis'i adeta tuş etti.