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Victor Osimhen Galatasaray'da ilk gollerini attı! Nijeryalı dev coştu

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray, Victor Osimhen'in golü ile 1-0 öne geçti. Nijeryalı futbolcu bu kez şeytanın bacağını kırıp gol hanesine yazdırırken dokunuşu ile rakip kaleciyi şaşırtmayı başardı. 27'de ise farkı ikiye çıkardı.

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Giriş Tarihi :28 Eylül 2024 , 19:36 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024 , 19:57
Victor Osimhen Galatasaray’da ilk gollerini attı! Nijeryalı dev coştu

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Galatasaray'ın transfer döneminin son anlarında kadrosuna kattığı Victor Osimhen, ilk gol sevinçlerini yaşadı.

Kasımpaşa maçının 20'inci dakikasında ağları havalandıran Nijeryalı futbolcu bu kez sayıyı kendi hanesine yazdırdı. 27'inci dakikada ise farkı ikiye çıkarmayı başardı.

Victor Osimhen Galatasaray formasıyla şu ana kadar oynadığı tüm maçlarda skor katkısı sağladı. [Anadolu Ajansı]Victor Osimhen Galatasaray formasıyla şu ana kadar oynadığı tüm maçlarda skor katkısı sağladı. [Anadolu Ajansı]

Daha önce Çaykur Rizespor maçında Abdülkerim'in dokunduğu top nedeniyle atılan gol kendisine yazılmayan Victor Osimhen, PAOK karşısında ise rakibin müdahalesi sonrasında yine sevinç yaşayamamıştı.

Dev forvet bu kez Kasımpaşa ağlarını havalandırarak ilk gol sevincini yaşadı. Abdülkerim'in 20'inci dakikada yaptığı orta sonrası topa sadece dokundu ve Andreas Gianniotis'i adeta tuş etti.

Victor Osimhen Galatasaray taraftarına kendini daha çok sevdiriyor. [Anadolu Ajansı]Victor Osimhen Galatasaray taraftarına kendini daha çok sevdiriyor. [Anadolu Ajansı]

27'de de Gabriel Sara'nın pası sonrasında rakibini sırtına alıp dönerek yaptığı vuruşla skoru 2-0'a taşıdı.

Böylelikle Osimhen şubat ayından bu yana ilk defa bir lig maçında 2 gol attı.

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