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Galatasaray-Kasımpaşa maç özeti | GS-Kasmpaşa maçını kim kazandı?

Galatasaray, Süper Lig’in 7. haftasında Kasımpaşa ile karşılaştı ve zorlu mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekip, maçın başında üstün bir performans sergileyerek öne geçmesine rağmen, Kasımpaşa son dakikalarında gerçekleştirdiği ataklarla skoru eşitlemeyi başardı.

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Giriş Tarihi :28 Eylül 2024 , 21:18 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024 , 21:30
Galatasaray-Kasımpaşa maç özeti | GS-Kasmpaşa maçını kim kazandı?

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Süper Lig'in 7. haftasında, ligin lideri Galatasaray, Rams Park'ta Kasımpaşa'yı konuk etti. İlk 6 haftada tüm maçlarını kazanan ve sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılı ekip, bu mücadelede de galip gelerek seriyi sürdürmek istiyordu.

Galatasaray-Kasımpaşa maçı (AA)Galatasaray-Kasımpaşa maçı (AA)

Maç Sonucu: Galatasaray 3-3 Kasımpaşa

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile karşılaştı ve zorlu mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekip, maçın başında üstün bir performans sergileyerek öne geçmesine rağmen, Kasımpaşa son dakikalarında gerçekleştirdiği ataklarla skoru eşitlemeyi başardı.

Galatasaray-Kasımpaşa maçı (AA)Galatasaray-Kasımpaşa maçı (AA)

İlk Yarıda Galatasaray Farkı

Galatasaray, maça hızlı bir başlangıç yaptı. 20. dakikada Victor Osimhen'in kaydettiği golle öne geçti. Ardından, 28. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Osimhen, takımının ikinci golünü attı. 34. dakikada Mauro Icardi'nin uzak direğe yaptığı vuruşla skor 3-0'a geldi. Kasımpaşa, 44. dakikada Fall ile karşılık vererek devreyi 3-1 kapadı.

Galatasaray-Kasımpaşa maçı (AA)Galatasaray-Kasımpaşa maçı (AA)

İkinci Yarıda Heyecan Doruğa Çıktı

İkinci yarıya Kasımpaşa daha istekli başladı. 82. dakikada VAR incelemesi sonucunda kazanılan penaltıyı Hajradinovic gole çevirerek durumu 3-2'ye getirdi. Maçın son anlarında, 90+5. dakikada Espinoza'nın ortasında Da Costa'nın vuruşuyla skoru eşitledi.

Galatasaray-Kasımpaşa maçı (AA)Galatasaray-Kasımpaşa maçı (AA)

Öne Çıkan Anlar ve Hakem Kararları

78. Dakikada Muslera'nın Refleksi: Kasımpaşa'nın kornerinde Muslera, kritik bir kurtarış yaparak takımını tehlikeden kurtardı.

54. Dakikada Penaltı İptali: Oğuzhan Çakır, VAR incelemesi sonrası Jakobs'un elle müdahale ettiğine dair kararını iptal etti

Galatasaray-Kasımpaşa maçı (AA)Galatasaray-Kasımpaşa maçı (AA)

Maç Detayları

Stat: Rams Park

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mehmet Akıncık, Ali Can Alp

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Sallai, Sara, Kerem Demirbay, Yunus Akgün, Osimhen, Icardi

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin Özcan, Ben Ouanes (Dk. 30 Omeruo), Cafu, Fall, Barak, Aytaç Kara, Hajradinovic, Da Costa

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