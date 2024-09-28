Galatasaray-Kasımpaşa maç özeti | GS-Kasmpaşa maçını kim kazandı?

Galatasaray-Kasımpaşa maçı (AA)
İkinci Yarıda Heyecan Doruğa Çıktı
İkinci yarıya Kasımpaşa daha istekli başladı. 82. dakikada VAR incelemesi sonucunda kazanılan penaltıyı Hajradinovic gole çevirerek durumu 3-2'ye getirdi. Maçın son anlarında, 90+5. dakikada Espinoza'nın ortasında Da Costa'nın vuruşuyla skoru eşitledi.
Galatasaray-Kasımpaşa maçı (AA)
Öne Çıkan Anlar ve Hakem Kararları
78. Dakikada Muslera'nın Refleksi: Kasımpaşa'nın kornerinde Muslera, kritik bir kurtarış yaparak takımını tehlikeden kurtardı.
54. Dakikada Penaltı İptali: Oğuzhan Çakır, VAR incelemesi sonrası Jakobs'un elle müdahale ettiğine dair kararını iptal etti
Galatasaray-Kasımpaşa maçı (AA)
Maç Detayları
Stat: Rams Park
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mehmet Akıncık, Ali Can Alp
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Sallai, Sara, Kerem Demirbay, Yunus Akgün, Osimhen, Icardi
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin Özcan, Ben Ouanes (Dk. 30 Omeruo), Cafu, Fall, Barak, Aytaç Kara, Hajradinovic, Da Costa