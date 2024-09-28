Galatasaray-Kasımpaşa maç özeti | GS-Kasmpaşa maçını kim kazandı?

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Süper Lig'in 7. haftasında, ligin lideri Galatasaray, Rams Park'ta Kasımpaşa'yı konuk etti. İlk 6 haftada tüm maçlarını kazanan ve sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılı ekip, bu mücadelede de galip gelerek seriyi sürdürmek istiyordu.

Galatasaray-Kasımpaşa maçı (AA) Maç Sonucu: Galatasaray 3-3 Kasımpaşa Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile karşılaştı ve zorlu mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekip, maçın başında üstün bir performans sergileyerek öne geçmesine rağmen, Kasımpaşa son dakikalarında gerçekleştirdiği ataklarla skoru eşitlemeyi başardı.