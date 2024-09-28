Okan Buruk Serhat Akın için konuştu: "Bunu kim yaptırdı?"

Okan Buruk Kasımpaşa'yı yenmesi halinde rekor kıracak. [AFP]

"Sevgili Serhat Akın'a geçmiş olsun diyorum. Eleştiri, konuşma, birçok şey oluyor ve olacak. Ancak bu tür bir yorumcuyu susturma, şiddet tasvip etmediğimiz bir şey. Yapanlar yakalandı zaten. Kim yaptırdı? Onun da ortaya çıkması önemli. 3 gün önce bir maç oynadık ve iki haftada 5. maçımıza çıkıyoruz. Yorgunluklar var, ufak tefek ağrılar var. Doktorumuzun verdiği rapor, bazı oyuncularımızın bugün oynatmayı düşünmedik. Bizim dizilişimiz hep 4-4-2'ye benzer. Mertens'in yaptıklarını Icardi yapabilecek yetenekte. Osimhen de aynı şekilde. Orta sahada Sara'nın fiziksel olarak daha iyi olduğunu gördük. Kerem Demirbay moralli. İkiside savunma görevlerini çok iyi yapan oyuncular. Bütün oyuncularımın çok özel olduğunu biliyorum. Bazen kadro oluştururken zorlanıyoruz. Çok kaliteli oyunculara sahibiz. Bugün başlayacak oyuncularımız var. Sallai ilk kez 11'de çıkıyor. Jelert aynı şekilde. Benim için de oyuncular için de hedef bir maç. Hem oyun olarak hem sonuç olarak iyi gidiyoruz. Seyirci ile oyunumuzu birleştireceğiz. Kasımpaşa koşu mesafesi yüksek bir takım. Oyunu tempolu oynuyorlar. Risk alan bir takım. Kendi oyunlarını her takıma karşı oynamaya çalışıyorlar. Tempolu bir takım. Tempoyu istiyorum tabi ki ama özellikte son maçta oyunun bir bölümünde tempoyu ayarlayamadık. 5 dakikada bir bölümü ayarlayamadık orada da gol yedik. Tempoyu yöneten takım biz olursak hem seyirci için hem hakem için hem bizim için iyi olur. Rakibimizin iyi ayakları var. Hajradinovic, Barak, Aytaç, Fall ve Costa gibi koşucu oyuncuları var. Bize tehlike yaratmaya çalışacaklar."